Commodity energetiche: cosa ci riserva il futuro per il petrolio?

I prezzi di questa commodity sono saliti dell'11,5% nell'ultimo mese, riflettendo questo potenziale di domanda elevata, il livello stagionale più alto degli ultimi sei anni.

La parte anteriore della curva dei futures del gas naturale è relativamente piatta (con solo uno 0,5% di roll drag al momento, un valore basso rispetto agli standard storici).

Gli impianti di perforazione del gas naturale in funzione si stanno riprendendo dai minimi del 2020, ma sono ancora lontani dai livelli di picco visti l'ultima volta nel 2019.

È interessante notare che buona parte dell'aumento degli impianti di perforazione attivi per il gas naturale si trova principalmente nella zona dell'Haynesville, che è vicina ai terminali di esportazione del gas naturale.

Nel 2020 circa il 45% delle esportazioni di gas naturale degli Stati Uniti spedite oltreoceano era in forma di gas naturale liquefatto (GNL) e questa è un'area di crescita in forte espansione in grado di soddisfare i deficit energetici in Asia ed Europa.