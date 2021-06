Come affrontare le crisi e uscirne vincenti (con la giusta comunicazione)

Tutti devono conoscere il ruolo che avranno nell'emergenza prima che questa si verifichi. Si deve avere chiaro chi comporrà il crisis team, chi lo guiderà, condividere i documenti di Q&A e così via. Fare questo a crisi già iniziata potrebbe essere molto problematico.

In Crisis Therapy racconto uno dei più eccellenti casi di gestione della crisi degli ultimi anni: mi riferisco al tragico caso del volo Germanwings 9525 - Lufthansa precipitato sulle alpi francesi nel 2015 con 150 persone a bordo. Sarebbe potuta essere, anche in termini di comunicazione, una tragedia immane per la compagnia, non lo fu per la eccellente preparazione del team di comunicazione Lufthansa che, una volta investito da quella crisi improvvisa, mise in atto un piano di emergenza già oliato.

E quali sono gli errori più frequenti?

Sottovalutare i primi segnali, pensare che la crisi passerà da sola semplicemente ignorandola o essere convinti di saper fare tutto e tutto da soli.



Questi sono alcuni degli errori più comuni, ma non sono gli unici e in Crisis Therapy ne racconto molti in maniera tale che possano essere per chi legge il libro modelli? da non imitare!

Mai cercare di essere tuttologi, mai fare promesse che non si è in grado di mantenere, mai perdere la calma, mai essere autoreferenziali e, soprattutto, mai e poi mai trincerarsi dietro a un secco ed immotivato "No Comment".

In una frase: come uscirne vincitori?

Essendo onesti, trasparenti, ma soprattutto preparati.

Ultimo, ma non meno importante, avendo il coraggio di imparare dai propri errori e di ammetterli.

In Crisis Therapy racconto anche il peggiore flop professionale della mia vita che, proprio per l'onestà con cui io ed il mio team di allora lo abbiamo affrontato, ci ha condotto solo un anno dopo a quello che forse è stato uno dei successi più grandi della mia carriera.



Se si lavora in questo modo, sebbene possa sembrare incredibile, la crisi può addirittura trasformarsi in opportunità di crescita. Se si è al centro di una crisi si hanno tutti i riflettori puntati addosso, a noi gestirli nel migliore dei modi.

Titolo:Crisis therapy. Saper gestire la comunicazione in tempi di crisi

Autore: Andrea Polo

Editore: Il Sole 24 Ore

Pagine: 176