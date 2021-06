Moriani (Var Group): l'innovazione Ã¨ davvero alla portata delle PMI per il Made in Italy

Tra l'altro, uno degli asset più importanti che avevamo annunciato un paio di anni fa un team di consulenza (Var4Advisory) con l'obiettivo di portare il livello di consulenza strategica e di riorganizzazione all'interno delle aziende. Non ci vogliamo mettere al livello delle big four del settore che si posizionano su un target molto alto, ma cercare di semplificare la vita delle medie aziende che rappresentano il nostro target di riferimento.

Questo tipo di consulenza non solo non esisteva, ma soprattutto il cliente non erano ancora in grado di utilizzarla al meglio.

Abbiamo messo a disposizione un team di integration per inserire progetti digitali nelle imprese e i clienti hanno percepito quanto sia importante avere un supporto di questo tipo. L'evoluzione e gli investimenti da fare sono tanti e le aziende non possono fare tutto e subito, ma devono avere un obiettivo chiaro di dove vogliono arrivare e poi fare un percorso di continua evoluzione giorno dopo giorno. Uno dei compiti principali è sensibilizzare a le figure interne.



Quello che oggi stiamo vivendo è un cambio drastico dell'attitudine delle aziende e dell'attitudine che avevano nei nostri confronti su temi di policy, sicurezza e della sostenibilità, argomenti diventati attualissimi.

Ci siamo mossi con largo anticipo un po' studiando quello che stava succedendo negli USA, perché poi alla fine arriva anche in Italia, ma anche perché seguiamo molto gli stakeholder e non solo questi.

Noi avevamo già spostato il focus non solo sui risultati economici ma anche su tanti altri aspetti come ad esempio il benessere delle persone all'interno dell'organizzazione o l'attenzione alle inclusività e alla diversity e l'eco sostenibilità.

Come Var Group siamo molto attenti e legati alla creazione di ecosistemi e anche questo è un tema molto molto forte e molto sentito dalla nostra la nostra holding SeSa, quotata in Borsa, e che proprio di recente ha aggiunto il tema della sostenibilità allo statuto.

Un percorso importante, che apre la strada a certificazioni importanti.

Abbiamo iniziato ad intraprendere un percorso che ci porterà la certificazione B-Corp, una certificazione che in Italia non è ancora così diffusa ma negli Stati Uniti è molto importante.



Sarà un percorso molto lungo perché ovviamente i temi sono molti e potremmo diventare tra le prime aziende quotate in Borsa Italiana ad avere questo tipo di certificazione totalmente è legata alla sostenibilità.

In questi anni avete fatto un percorso di crescita in parte organico e in parte per via esterna. Come si fa oggi ad andare a trovare realtà interessanti in un panorama molto frastagliato?

Forse è più facile oggi rispetto ad anni fa.

La tendenza è quella di unirsi in poli aggreganti perché essere piccoli non rappresenta sempre un vantaggio poiché servono investimenti ingenti. Lo scenario inoltre si sta evolvendo molto velocemente a livello di tecnologie e questo impone una strategia precisa. Noi da sempre abbiamo fatto crescere il gruppo attraverso operazioni che si potrebbero catalogare come Merger & Acquisition, ma che in realtà sono una cosa diversa.



Noi facciamo reali business combination, aggregazioni di competenze che possano completare il nostro modello di approccio al mercato. Questo implica che il nostro modello di business si differenzia dai competitor perché non siamo mai guidati da operazioni finanziarie come tante operazioni di poli aggreganti che vediamo in Italia e guardano al breve periodo, ma siamo guidati da quel concetto di sostenibilità che passa da una crescita sostenibile e di lungo periodo.

Abbiamo sempre cercato obiettivi di lungo periodo e il nostro modello è proprio quello di andare a attrarre aziende molto specializzate su alcune nicchie dove noi ci rendiamo conto di non avere ancora il corretto grado di competenza attraverso appunto delle operazioni che vedono rimanere coinvolto in prima persona l'imprenditore per lunghi periodi.

Da noi, l'operazione è sempre di 10/12 anni, facciamo un percorso punto di maggioranza e di integrazione attraverso un piano industriale che permetta di incastrare le due aziende per darci reciprocamente forza. L'anno scorso abbiamo fatto circa 16 acquisizioni e dall'inizio dell'anno siamo intorno alle quattro e abbiamo una consistente pipeline con altre operazioni nel prossimo futuro.