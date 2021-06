Smartworking: un fattore ormai imprescindibile che ha cambiato i modelli

Tanto che a oltre un anno dallo scoppio della pandemia, secondo le stime della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, nel nostro Paese 5,4 milioni di lavoratori dipendenti sono ancora "agili" (oltre 7 milioni se si considerano anche gli autonomi, il 32% del totale), rispetto ai 500mila dell'era pre-Covid e agli 8 milioni di marzo 2020, ma è altrettanto vero che le decisioni che riguardano la modalità di lavoro da adottare in futuro non possono essere prese alla leggera.



Negli ultimi 12 mesi abbiamo imparato molto sui vantaggi e anche sugli svantaggi che il lavoro a distanza comporta e ora siamo in grado di comprenderne costi e benefici, anche se il reale impatto di questo cambiamento epocale sulle pratiche di lavoro potrà essere compreso e misurato solo in anni, e non in mesi. Per esempio, è ancora troppo presto per avere piena fiducia negli effetti a lungo termine del lavoro a distanza in ambiti come il recruiting e la promozione dei talenti all'interno dell'azienda, lo sviluppo della carriera individuale o la produttività collettiva.

Dal punto di vista della formazione e della consulenza informatica, ad esempio, credo che ci siano alcuni aspetti e costi nascosti di cui dovremmo avere maggiore consapevolezza. Sebbene gran parte della formazione possa essere - ed è - erogata con un livello eccellente anche con l'apprendimento online autogestito, vi sono limitazioni evidenti. L'apprendimento avviene per gradi e in modo differente a seconda dell'individuo, ma con l'eLearning tutti hanno un'esperienza identica.



Un trainer esperto in classe è in grado di adattarsi alle esigenze di un particolare gruppo o dei singoli individui che lo compongono, personalizzando e approfondendo la sessione. Inoltre, un corso svolto in presenza porta deliberatamente le persone fuori dalla loro normale routine lavorativa per limitare le distrazioni. Mentre fissare per 30 minuti lo stesso schermo che si utilizza per lavorare non permette di creare la stessa atmosfera favorevole per l'apprendimento di concetti o tecniche complessi.

Anche l'onboarding dei dipendenti presenta complessità: Il primo ostacolo è che le aziende credono che i colloqui di lavoro digitali e reali siano equivalenti. Tuttavia, un recente studio dell'Università di Ulm in Germania ha scoperto che i candidati sono valutati più negativamente nei colloqui online, anche se danno risposte identiche ai candidati incontrati di persona.



Il motivo è che nelle conversazioni condotte digitalmente è più difficile utilizzare la gestualità o la propria postura per evidenziare i propri punti di forza e minimizzare i punti deboli. La mancanza di interazioni reali o le difficoltà nell'organizzarle, mettono inoltre a repentaglio un onboarding efficiente e l'introduzione di nuove risorse nei gruppi di lavoro.

Le problematiche maggiori vengono riscontrante nei processi di conoscenza reciproca, nell'integrazione nel gruppo e nel garantire dinamiche di squadra: tutto ciò richiede interazioni significativamente più strette e misure aggiuntive.

Le stesse considerazioni valgono per la consulenza: se è vero che qualsiasi accordo implica un numero fisso di criteri che devono essere rispettati affinché l'assegnazione abbia successo, è altrettanto vero, come qualsiasi consulente potrà confermare, che questi requisiti non sono l'unica posta in gioco.