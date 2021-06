Pagamenti: fare la giusta scelta strategica per ottimizzare la gestione finanziaria

Un'azienda alle prese con l'ottimizzazione della gestione finanziaria dei pagamenti, oggi, ha tre grandi sfide: semplificare un ecosistema complesso composto da molti stakeholder (Banche, circuiti di carte, strumenti di gestione del rischio, nuovi metodi di pagamento) che rappresentano un costo e una complessità da gestire; con l'impennata dell'eCommerce, i rischi di mancato pagamento sono in aumento e spetta alle aziende trovare il giusto equilibrio tra massimizzare le conversioni e combattere le frodi; infine, per chi punta all'internazionalizzazione, è fondamentale espandersi in altri paesi rispondendo alle esigenze di nuovi clienti con abitudini di pagamento molto diverse.

Fra le soluzioni rese disponibili dalla rivoluzione fintech, l'utilizzo di una piattaforma unificata di pagamento permette di poter sfruttare diversi vantaggi, come ricorda Adyen, azienda leader che gestisce i pagamenti di realtà internazionali come Spotify o Microsoft e di top brand del Made in Italy come Benetton, Brunello Cuccinelli e Furla.

Optare per la disintermediazione e centralizzare l'analisi dei pagamenti

Per semplificare i processi e aumentare la produttività, affidarsi a una piattaforma di pagamento unificata può consentire di ridurre al massimo il numero di intermediari. In questo modo è possibile gestire tutti i pagamenti sulla stessa interfaccia e beneficiare di una riconciliazione automatizzata, semplificata, in più paesi, su più canali e multi-valuta. Scegliere una soluzione di pagamento unificata può garantire un guadagno a livello di produttività del 70%. Centralizzando l'analisi dei pagamenti su un'unica piattaforma, inoltre, si è in grado di aumentare l'efficienza operativa e ottimizzare il riconoscimento dei clienti.