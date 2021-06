Come creare una campagna di crowdfunding di successo in 8 mosse

2. Pianificazione dettagliata. Un errore ricorrente è quello di avviare una campagna di crowdfunding senza una adeguata pianificazione. È assolutamente vietato lasciare spazio all'improvvisazione, mentre è necessario essere consapevoli che per avere successo è fondamentale investire risorse economiche e tempo per costruire un progetto credibile e solido.

3. Preparare una documentazione esauriente. Uno dei primi e più importanti passi da effettuare è la preparazione delle informazioni e dei documenti che verranno messi a disposizione degli investitori. La piattaforma vi guiderà, ma attenzione: più la documentazione è completa, precisa ed esauriente, più sarà apprezzata. Serve massima cura per tutto quello che si propone ai potenziali investitori.

4. Non demandare. Non pensare che sarà il portale di crowdfunding a convincere gli investitori. Questo ha un ruolo importante nel fare selezione di progetti di potenziale interesse e nel creare il contatto con gli investitori, ma il resto sta all'azienda e ai fondatori della stessa. Il portale è sì una vetrina, ma è l'imprenditore che deve convincere gli investitori con la bontà della propria iniziativa.



5. Investire (tempo e denaro) sulla comunicazione. Un ruolo fondamentale per ottenere il successo in una campagna di crowdfunding è giocato dalla comunicazione. Sottovalutarla rischia seriamente di pregiudicarne il risultato. Cominciate pensando alla raccolta come a una "mini" quotazione: che processo segue un'azienda che vuole quotarsi? Roadshow lunghi e ben organizzati, campagne di comunicazione strutturate prima e durante la raccolta. Per chi la lancia la campagna di equity crowdfunding deve essere un po' come una campagna elettorale. È fondamentale, oltre a organizzare una campagna di comunicazione strutturata avvalendosi di professionisti del settore, usare ogni occasione, incontro, evento per promuovere il fundraising.

6. Coinvolgere la propria community (e i propri stakeholder). Una startup community-based è certamente avvantaggiata rispetto, per esempio, a uno spin-off universitario di settori come biotech, chimica o robotica. Grande importanza ha il coinvolgimento della propria community e dei propri stakeholder: si tratta di persone che apprezzano l'operato dell'azienda, quindi è più facile che ne vogliano condividere rischi e risultati.



7. Non "chiudere" una volta conclusa la campagna. Con la chiusura del round di fundraising non finisce tutto. È importante essere consapevoli che si dovrà lavorare sul mantenimento delle relazioni che si sono costruite. Relazione ed engagement continuano a essere pilastri da curare anche dopo il successo per continuare a coinvolgere quanti l'hanno sostenuto aggiornandoli su progressi e prossimi obiettivi.

8. Crederci fermamente. Lo indichiamo come ultimo punto, ma è un consiglio che deve accompagnare l'intera campagna, dalla pianificazione fino alla fine. Il primo a doverci credere fermamente è l'imprenditore, che è anche il principale promotore dell'operazione con i potenziali investitori: il suo entusiasmo influenzerà la gestione della campagna.

Edoardo Reggiani, Head of Business Development di BacktoWork