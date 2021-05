Sono i Gen X gli imprenditori piÃ¹ numerosi a rivolgersi al FinTech

E ancora, la Eataly romana fondata sempre nel 2016 da un imprenditore classe 1987; ma anche un istituto di ricerca economica applicata; un'azienda che si occupa della produzione e della commercializzazione di vino spumante e un'altra che si occupa di trasporti e logistica.

Il legame tra FinTech e Millennial

Ma quanto pesano queste aziende giovani e soprattutto i loro titolari Millennial sul totale dei finanziamenti erogati? La domanda ha una sua logica.

Il Fintech dovrebbe essere il regno di questa generazione a cavallo tra mondo analogico e digitale, che è la più numerosa di sempre e che oggi rappresenta la maggior forza lavoro nel mondo occidentale. Insieme ai fratelli minori della Gen Z - ancora troppo piccoli per contare davvero in campo finanziario - sono loro i destinatari ideali del FinTech. Secondo un'analisi di CB Insights, il 73% si diceva, già nel 2018, più interessato a una nuova offerta finanziaria di una società come Google, Apple o Amazon che da una banca sistemica.