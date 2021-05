La nuova sfida dell'HR si chiama Connected People Care

"Le Direzioni HR hanno investito molto in tecnologie digitali e in attività di comunicazione ed employer branding e i lavoratori hanno apprezzato gli sforzi, ma l'incertezza legata alla pandemia ne ha minato l'energia e il coinvolgimento", afferma Fiorella Crespi, Co-Direttrice dell'Osservatorio HR Innovation Practice. "La Connected People Care può essere la chiave per ridare ai collaboratori ciò di cui hanno realmente bisogno, restituendogli slancio e benessere. Non è un caso che le organizzazioni che sono riuscite a lavorare su questi aspetti abbiano livelli di engagement superiori del 45% rispetto alla media".

Le sfide HR per il 2021

Oltre che della pandemia, Il 2020 è stato l'anno del boom dello smartworking, ma sono ancora poche le realtà che hanno introdotto modelli organizzativi agili, basati su strutture flessibili e leadership condivisa, appena il 17% (in linea con lo scorso anno).



Secondo il 45% degli HR intervistati, il consolidamento e il potenziamento dello smartworking sarà la principale sfida in ambito risorse umane del 2021, seguita dalla riqualificazione della forza lavoro (42%) e dallo sviluppo di cultura e competenze digitali (38%). L'emergenza sanitaria ha infatti costretto il 35% dei lavoratori ad accelerare l'acquisizione di nuove competenze o a cambiare le capacità su cui formarsi, con i giovani che sono riusciti ad adattarsi più facilmente (+48%).

Sette lavoratori su dieci pensano che dovranno aggiornare le competenze chiave per svolgere la propria mansione nei prossimi due anni per effetto della digitalizzazione e delle nuove modalità di lavoro: fra questi, l'86% si ritiene pronto, di cui il 62% grazie agli strumenti messi a disposizione dal proprio datore di lavoro.

Per rispondere a queste sfide le imprese hanno accelerato gli investimenti in progetti e iniziative digitali, concentrati soprattutto in attività di comunicazione e gestione del clima aziendale e in formazione.



Ben il 60% del campione prevede un aumento del budget dedicato nel corso del 2021, con il trend medio di investimento più alto degli ultimi anni (+7,5%).

L'impatto sul mondo del lavoro

Nell'ultimo anno le imprese hanno compreso l'importanza della comunicazione verso l'esterno per migliorare la propria strategia di employer branding, cercando di coinvolgere i potenziali candidati attraverso i contenuti e lo storytelling.

Il 40% dei responsabili HR ritiene che la comunicazione dei propri valori aziendali sia stata più efficace, ma la capacità di attrarre e trattenere talenti è ancora da migliorare: nonostante l'ampliamento del bacino di candidati disponibili grazie al lavoro da remoto, le imprese hanno incontrato difficoltà ad attrarre talenti sia dai territori vicini alla sede aziendale (37%) sia da aree più lontane (39%) e anche a mantenersi attrattive nei confronti dei dipendenti (37%).



Il protrarsi della pandemia e del lavoro da remoto forzato ha avuto un forte impatto sul benessere psico-fisico dei lavoratori e sull'organizzazione nel complesso: il 25% lamenta un forte calo del senso di appartenenza per l'azienda, il 23% segnala una riduzione delle relazioni interpersonali in ambito lavorativo soprattutto con altri team di lavoro ed è diminuita la percentuale di persone che si sentono "ingaggiate" (il 64%, 16 punti in meno del 2019) o "pienamente ingaggiate" (20%, -23%).

Il nuovo ruolo delle Direzioni HR: verso una "Connected People Care"

"Per stimolare l'engagement dei lavoratori e migliorare il loro benessere è necessario ridisegnarne l'esperienza aziendale, facendo leva sulle tecnologie ma anche sulle competenze e l'attitudine all'autonomia e al lavoro per obiettivi rese possibili dalle nuove modalità di lavoro", afferma Martina Mauri, Co-Direttrice dell'Osservatorio HR Innovation Practice.



"Dalla ricerca emergono tre elementi fondamentali per una efficace strategia di ?Connected People Care': coinvolgimento e responsabilizzazione delle persone, una maggiore diffusione di strumenti digitali e un ampio utilizzo dei dati raccolti attraverso le nuove tecnologie".

In primo luogo, è necessario rivedere i processi HR per coinvolgere maggiormente le persone nelle decisioni aziendali e stimolarne l'autonomia, lavorando per esempio sul performance management, cioè la comunicazione trasparente delle informazioni relative a retribuzioni, obiettivi raggiunti e coinvolgimento nella definizione dei propri obiettivi individuali. Solo il 14% delle organizzazioni, però, è maturo su questi aspetti in tutti i processi HR.

Fondamentale è anche l'utilizzo dei dati per il supporto alla presa di decisioni e delle tecnologie digitali che, elaborando la moltitudine di dati a disposizione, consentono di offrire servizi personalizzati sulle reali esigenze e interessi della persona.



Ma nelle Direzioni HR manca ancora una cultura data-driven, con appena il 15% che misura l'impatto delle proprie pratiche sul business. Le principali barriere all'impiego dei dati sono la mancanza di un processo standardizzato di raccolta dei dati sui processi HR (61%), la scarsa o assente integrazione dei sistemi informatici (41%) e la bassa consapevolezza dei benefici da parte del management (29%).

Gli strumenti digitali a supporto dei processi HR sono invece aumentati rispetto all'anno precedente: sono cresciuti o saranno introdotti nei prossimi mesi gli strumenti per il monitoraggio delle performance dei lavoratori (77%), i software per le video interviste ai candidati (53%) e le app per l'inserimento in azienda (63%) e per monitorare l'engagement delle persone (47%). Ancora marginale l'uso di strumenti di intelligenza artificiale.