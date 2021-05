Bene lo smartworking, ma cresce la voglia di tornare in ufficio appena possibile

Una spinta ad assumere il vaccino arriva anche dalle imprese: a oltre un terzo degli impiegati è stato richiesto di vaccinarsi dal datore di lavoro (35%, dieci punti sopra alla media mondiale) e il 53% è stato incoraggiato (+7%).

Oltre lo smartworking

Quasi otto lavoratori su dieci vogliono tornare in ufficio appena possibile (78%), in particolare il segmento degli over 55 (85%).

Un desiderio che si spiega solo in parte con le esigenze lavorative, perché, se è vero che il 50% ha una mansione che non si può svolgere da remoto e il 65% un capo che richiede di lavorare in presenza, oltre un lavoratore su due ha un impiego che consente totale o parziale flessibilità (55%) e un datore di lavoro che lascia libertà di scelta (54%).

A spingere al rientro è anche il bisogno di tornare alla propria quotidianità: il 57% dei lavoratori ha nostalgia del rapporto con i colleghi, soprattutto fra gli uomini (60%) e i dipendenti 45-54enni (65%); quasi uno su quattro si sente isolato (23%), in particolare i giovanissimi (35%) e le donne (25%); e per oltre un terzo sta diventando difficile mantenere un equilibrio fra lavoro e vita privata (35%), con punte del 40% fra le colleghe e del 42% fra gli over 55.



Molto meno pressanti le difficoltà "logistiche", come la mancanza di uno spazio separato per lavorare (indicata solo dal 16%), di una connessione Internet stabile (16%), dell'attrezzatura adeguata (15%) o la condivisione dello spazio di lavoro con i figli (16%) o con il partner lavoratore smart (12%).

Per circa quattro su dieci fra coloro che lavorano in modalità agile non c'è stata nessuna influenza sulla propria produttività, né positiva (40%) né negativa (39%). Ma riguardo alla componente emotivo-psicologica del lavoro da casa il campione si divide: il 27% è meno stressato, ma il 26% ha percepito più stress in questo periodo; il 24% ha sofferto la lontananza dal proprio team di lavoro, mentre è stato un vantaggio per il 12%; il 18% evidenzia come le condizioni di lavoro siano in continuo cambiamento e per il 16% lavorare da remoto è più difficile.

Il lavoro in presenza

La pandemia, però, ha cambiato anche il modo di lavorare in sede, con problemi non meno evidenti rispetto allo smartworking.



Ai piccoli disagi, come la necessità di dover portare sempre la mascherina (indicata dal 61% del campione) e l'autocertificazione nei periodi di mobilità limitata (17%), si aggiungono il sentirsi costantemente a rischio contagio (50%), il precario equilibrio fra vita professionale e privata (27%) e l'aumentato carico di lavoro per coprire i colleghi malati o in quarantena (22%). Per coloro che lavorano in ufficio questa scelta ha avuto un impatto più positivo (45%) che negativo (32%) sulla propria produttività. Un terzo del campione ritiene che le condizioni di lavoro si stiano adattando alle sfide poste dalla pandemia (32%), uno su cinque apprezza di poter lavorare vicino al proprio team (20%) e l'11% ritiene di avere meno distrazioni lavorando in sede.

Quasi quattro dipendenti su dieci, però, hanno paura di ammalarsi e di rappresentare un pericolo per la propria famiglia (39%), il 25% è più stressato (contro appena il 6% che ha diminuito lo stress).



Il 26% evidenzia negativamente le condizioni di lavoro in continuo cambiamento e il 12% ritiene che lavorare in sede sia più difficile in questa fase.

La gestione del Covid da parte delle imprese

L'emergenza sanitaria è stato un evento improvviso anche per le imprese, che hanno dovuto riorganizzarsi per poter garantire la continuità di business e la sicurezza dei lavoratori.

Non sempre le iniziative adottate sono andate di pari passo con le aspettative della forza lavoro.

Le imprese hanno risposto positivamente alle prime due speranze dei dipendenti, l'adozione di regole sugli orari di lavoro, richieste dal 25% del campione e attivate secondo il 28% dei lavoratori, e di protocolli chiari e rigorosi per il lavoro in sede e in remoto, nelle attese del 24% e implementati per il 55% dei dipendenti.

Solo il 5% afferma che il proprio datore di lavoro ha concesso indennità straordinarie per il lavoro da remoto (al terzo posto fra le richieste del campione con il 24%) e solo il 13% riporta che sono stati effettuati sondaggi regolari sul benessere dei dipendenti e sull'operato dell'azienda (attesi dal 19%).



Le speranze dei lavoratori si sono concentrate anche sulla formazione: il 18% avrebbe voluto percorsi formativi sulle nuove tecnologie (attivati solo secondo il 16%), un altro 18% programmi per migliorare le competenze (implementati per il 12%) e il 17% maggiori opportunità di riqualificazione professionale (solo il 9% afferma di averne beneficiato).

Nel complesso, però, la risposta delle imprese è stata positiva.

Solo un quinto dei lavoratori cercherà nuove opportunità nel proprio settore, il 16% in altri settori e appena il 6% recensirà negativamente l'azienda in cui lavora. Quasi metà dei dipendenti, invece, intende restare in azienda a lungo termine (48%), circa un quarto si sente motivato a essere più produttivo (24%), il 19% a chiedere un aumento, il 16% a dare feedback positivi sul datore di lavoro, il 14% chiederà supporto per migliorare le proprie competenze e l'11% condividerà le offerte di lavoro aziendali con i propri contatti social.