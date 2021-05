L'evoluzione del commercio elettronico fa nascere nuove professioni. Quali sono?

"Nasce così la figura dell'eCommerce Success Manager - racconta Puzzo - un esperto capace di fare fronte alle nuove e improvvise esigenze che il mercato impone".

Molti gli aspetti che il nuovo eCommerce manager deve gestire e amministrare in epoca di crisi Coronavirus related: strategie per il successo e la crescita delle vendite online, performance dei server, scalabilità del sito e dei diversi canali di vendita online, personalizzazione dell'esperienza degli utenti lungo tutto il customer journey, logistica, customer care e disponibilità di prodotto.

"I momenti improvvisi di caduta di siti di eCommerce che prima della pandemia non erano così sollecitati - pensiamo ai supermercati, oppure alla difficoltà di approvvigionamento di alcuni prodotti - sono solo alcune delle problematiche che i nuovi professionisti dell'eCommerce si sono trovati a gestire".



Non solo emergenze, però. La pandemia ha portato 2 milioni di consumatori a fare acquisti online per la prima volta.

"Prende forma così la figura del Virtual Assistant - continua Puzzo - uno specialista ibrido che da una parte svolge un ruolo legato al customer care, con competenze sempre più legate alle tecnologie utilizzate nell'acquisto piuttosto che al prodotto stesso, e dall'altra al vero e proprio store manager".

Problemi con l'acquisto legati ad esempio all'inesperienza rispetto alla tipologia di modalità d'acquisto, ma anche consulenza di immagine e cura del cliente: questi gli ambiti che riguardano i compiti della nuova figura professionale.

"Infine - proseguono da Kooomo - anche le evoluzioni che hanno caratterizzato l'esplosione del settore eCommerce, come l'ascesa dei marketplace, hanno influito sullo sviluppo di nuovi ruoli professionali".



Oggi 1 utente su 2 compie acquisti dai marketplace e il 49% dei consumatori online cerca un prodotto direttamente su Amazon. Questa nuova centralità ha portato la nascita di un'ulteriore specializzazione.

"Parliamo del Marketplace Account Manager - conclude Puzzo - una figura professionale in grado di ottimizzare la vendita dei prodotti dei vari brand sui diversi marketplaces e comparatori di prezzo, da Amazon a Tmall, passando per quelli dedicati alla moda come Farfetch e Zalando".

Sono molte le skill richieste allo specialista dei marketplace: scelta dei marketplace e dei prodotti, abilità nella creazione di contenuti SEO-friendly, valutazione dinamica del pricing, gestione degli ordini e logistica.