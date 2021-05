Dalla padella al firewall: perchÃ¨ la cucina e l'IT enterprise hanno piÃ¹ aspetti in comune di quanto si possa immaginare

Nel corso dei vari lockdown, molte persone hanno trovato conforto nell'arte culinaria, oltre a dover fare affidamento come mai prima su una solida rete IT. I tempi appaiono dunque maturi per discutere di IT e di cucina come fossero le due facce della stessa medaglia. Molti dei concetti alla base di una cucina raffinata, infatti, sono gli stessi che garantiscono la disponibilità di un IT di buona qualità: di seguito, vediamo i quattro punti chiave per cui vale questa analogia.

1. Vedere il quadro generale

I bravi chef non concepiscono le loro creazioni come una serie di ingredienti disposti su un piatto, ma le prevedono come un insieme in cui ogni elemento contribuisce a creare un profilo gustativo dinamico capace di soddisfare il commensale.

Lo stesso vale nell'IT enterprise. Non si tratta di applicare la soluzione più moderna o più costosa, ma di costruire la soluzione ideale, costituita da tecnologie che cooperano per creare il migliore risultato in termini di customer o employee journey. Ogni tecnologia deve avere un ruolo preciso e uno scopo da assolvere, con l'obiettivo primario di garantire un'esperienza di qualità per l'utente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un piccolo team IT che deve implementare un aggiornamento software, di un grande retailer che deve individuare e risolvere i problemi in una rete di migliaia di negozi, o di un architetto cloud che deve potenziare e mettere a punto la rete in funzione di nuove esigenze di business.