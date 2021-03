PepsiCo firma una partnership con LeBron James

"LeBron è probabilmente la celebrità più influente della galassia in questo momento", ha affermato Adam Harter, vicepresidente senior di media, sport e intrattenimento di PepsiCo. "Domina in campo, ha un'impresa fiorente, mette la sua famiglia al primo posto ed è impegnato nel cambiamento sociale e ha un impatto positivo sulle comunità. Non solo sarà un incredibile brand partner di Mtn Dew Rise Energy, ma non vediamo l'ora dell'impatto collettivo che possiamo avere sulle persone che serviamo attraverso l'istruzione, la giustizia sociale e le iniziative comunitarie ".

L'arrivo di Mtn Dew Rise Energy e la partnership con James hanno ulteriormente favorito una recente corsa furiosa di accordi nel settore dello sport nelle categorie di bevande energetiche e sportive fortemente contestate, che sono cresciute notevolmente negli ultimi anni e si sono ridotte al consumo di bevande analcoliche tradizionali.



PepsiCo sta cercando di differenziare Mtn Dew Rise Energy da altri brand rivali come Monster, che ora è allineato con Big3 e Red Bull pubblicizzando ingredienti come caffeina, vitamine A e C, antiossidanti e succhi di frutta, e sta posizionando il suo prodotto come più di una bevanda mattutina.

"Man mano che le bevande energetiche si evolvono per fornire benefici ancora più funzionali, siamo entusiasti di presentare Mtn Dew Rise Energy per coloro che cercano una spinta con una maggiore chiarezza mentale e supporto immunitario che ti aiuti a conquistare la mattina per conquistare la giornata", ha detto Fabiola Torres, Chief Marketing Officer e Senior Vice President di PepsiCo's energy.

L'accordo di James con PepsiCo segue da vicino il rinnovo che l'NBA ha stipulato con la società, con Mtn Dew che continua ad essere la bevanda analcolica ufficiale della Lega, mentre il suo marchio Ruffles avrà i diritti come chip ufficiale della NBA.



Per quanto riguarda l'accordo con FSG, James ha rimarcato la sua relazione di lunga data con l'organizzazione proprietaria dei Boston Red Sox della Major League Baseball e dei campioni della Premier League Liverpool FC che si sta espandendo, e ha evidenziato l'impatto del fatto che lui e Carter diventano i primi azionisti di colore dell'FSG.

"È fantastico essere con un gruppo così grande come FSG", ha detto James. "Hanno fatto così tante cose fantastiche nel corso degli anni.

Per quanto riguarda i Red Sox, ovviamente sono una franchigia storica e conosciamo la storia dei campionati delle World Series che hanno vinto a Boston e i giocatori che sono passati lì, oltre alla tradizione che hanno. Quindi, penso che per me e il mio partner Maverick, essere i primi due uomini di colore a far parte di quel gruppo di proprietà, nella storia di quella franchigia, penso che sia dannatamente bello. Dà a me e alle persone che mi assomigliano speranza e ispirazione che anche loro possano trovarsi in una posizione del genere, che si possa fare".



È anche possibile che l'accordo con PepsiCo venga integrato nella catena di ristoranti Blaze Pizza, dove James possiede una quota azionaria del 10% circa. C'è un però un conflitto di categoria, con i Red Sox, che sono legati a Coca-Cola per i diritti di somministrazione al Fenway Park.