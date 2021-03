eCommerce: nel 2020 continua la crescita dell'export

"Quello dell'Export Digitale, è un mercato in continua crescita: secondo l'Osservatorio Digital Export del Politecnico di Milano, infatti, in Italia vale 11,8 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 15% rispetto all'anno precedente e dalle nostre rilevazioni emerge come la crescita dello shopping online durante l'emergenza sanitaria abbia agevolato le piccole e medie imprese italiane a rafforzare la propria presenza online, incrementando le vendite non solo sul territorio italiano, ma anche all'estero" ha dichiarato Roberto Fumarola, CEO & Founder di Qapla'.

Anche Qapla' si sta espandendo all'estero a partire dalla Spagna e sta progettando l'ingresso in nuovi mercati Europei tra cui Germania, Francia e UK.

"Nell'ambito del consolidamento della leadership per gli eCommerce medio e alto spendenti in Italia e delle fondamenta già gettate nel mercato spagnolo, stiamo rafforzando una serie di partnership strategiche", dichiara Maltagliati, CSO di Qapla'. "Il piano e l'ambizione sono quelli di portare il nostro valore aggiunto di marketing e vendita nel post spedizione a breve nei Paesi centro e nord europei".