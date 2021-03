Siamo disposti a pagare di piÃ¹ per salvare il pianeta?

Già, ma oltre che per l'ambiente sono sostenibili anche economicamente? In larga parte sì.

Il 40% delle emissioni potrebbe essere abbattuto con misure che consentono risparmi o che comportano un dispendio inferiore ai 10 euro per tonnellata di CO2 eliminata.

L'onere salirebbe fra i 10 e i 100 euro a tonnellata per un'ulteriore riduzione del 40% a causa del costo delle tecnologie che però potrebbe rapidamente scendere in caso di adozione su ampia scala.

In quasi tutte le industrie, comunque, la decarbonizzazione totale resta ancora finanziariamente proibitiva, a meno di condividerne il peso con i clienti. Non sarebbe eccessivo. Materie prime e componenti rappresentano una quota modesta del prezzo finale di un bene, circa il 10% di un'auto, fra il 10 e il 20% di un paio di scarpe da tennis. Anche fissando obiettivi di emissione ambiziosi per la propria catena di produzione, dunque, l'impatto sui prezzi sarebbe relativamente basso, fra l'1 e il 4%, e non tale da danneggiare la competitività dell'impresa sul mercato. Anzi: sempre più consumatori sono disposti a pagare di più pur di avere un prodotto sostenibile dalla culla alla tomba.

Otto industrie producono il 50% delle emissioni globali

Gli impianti delle grandi aziende e l'energia per alimentarli hanno un peso significativo sulla quantità di CO2 immessa nell'ambiente (cosiddette Scope 1 e 2 di emissione). Il resto è frutto delle attività dei loro fornitori (Scope 3).



Per ottenere risultati significativi, perciò, le grandi società dovrebbero puntare a ridurre l'impatto dei propri prodotti lungo l'intera catena di produzione e per l'intero ciclo di vita. Considerata la dispersione geografica dei fornitori delle multinazionali, ciò potrebbe avere un impatto climatico favorevole su Paesi meno attenti alla sostenibilità, evitando la delocalizzazione delle emissioni.

Inoltre, l'impegno dei produttori di beni finali potrebbe anche aiutare la decarbonizzazione dei produttori di componenti e materie prime che hanno margini troppo bassi per sostenere un processo tanto oneroso.

I primi possono, come dicevamo, scaricare una parte dei costi sopportati dai secondi sui consumatori senza che i loro profitti ne risentano significativamente. D'altra parte, se si guarda all'intera catena di produzione, sette delle otto industrie responsabili per il 50% delle emissioni globali hanno una relazione diretta con il cliente finale (alimentare, costruzioni, moda, beni di largo consumo, elettronica, auto e servizi professionali), settori a cui si aggiunge il trasporto merci.

Nove consigli per rimuovere gli ostacoli alla sostenibilità

Poche aziende vogliono o sono in grado di rivelare il proprio impatto ambientale di Scope 3 e, anche qualora lo facciano, devono ricorrere a stime più o meno approssimative. I confini dello Scope 3 non sono peraltro univoci: finiscono alla consegna del prodotto o arrivano sino al suo smaltimento/riciclo?



"Le barriere alla decarbonizzazione delle catene produttive - spiega Villani - non sono soltanto di natura economica, ma anche informativa. Considerato che, al momento, le multinazionali fanno fatica a conoscere l'identità di tutte le migliaia di fornitori e subfornitori sparsi per il globo, diventa ancora più difficile per queste avere piena contezza delle emissioni di ognuno".

Per rimuovere questi ostacoli serve una strategia in nove azioni-chiave:

1. Stabilire una linea di contenimento delle emissioni e assicurare trasparenza sui dati condivisi con i fornitori;

2. Disegnare obiettivi complessivi di riduzione;

3. Rivisitare i prodotti secondo criteri di sostenibilità

4. Disegnare la catena di valore riconsiderando le fonti di approvvigionamento anche dal punto di vista geografico;

5. Integrare le metriche delle emissioni negli standard di approvvigionamento e monitorare le prestazioni;



6. Lavorare con i fornitori per lavorare alla diminuzione delle loro emissioni;

7. Impegnarsi in iniziative di settore per essere aggiornati sulle best practice e le certificazioni;

8. Aumentare i "gruppi di acquisto" per ampliare gli impegni dal lato della domanda;

9. Inserire una governance a basse emissioni, coordinare gli incentivi interni e responsabilizzare l'organizzazione.