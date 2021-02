PerchÃ¨ tanto interesse per l'idrogeno sui mercati?

Quali sono i costi di questi diversi metodi di produzione?

Oggi, l'idrogeno rinnovabile è molto più costoso dell'idrogeno da combustibili fossili. Tuttavia, questo dovrebbe cambiare, ed entro il 2030 l'idrogeno rinnovabile dovrebbe diventare il metodo di produzione più economico. La situazione è molto simile a quella in cui si trovavano i veicoli elettrici (EV) e la stessa energia rinnovabile 5-10 anni fa.

Quanto potrebbe essere grande il mercato dell'idrogeno verde?

Dipende dalla capacità dell'industria del gas naturale di convincere la classe politica che la cattura e lo stoccaggio del carbonio sono una soluzione praticabile. In teoria, produrre idrogeno dal gas naturale e poi immagazzinare la CO2 nel sottosuolo potrebbe rimanere competitivo in termini di costi con l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Attualmente, però, nessuno lo sta facendo, e persistono i problemi legali e ambientali legati allo stoccaggio di decine di miliardi di tonnellate di CO2 sottoterra. I costi dell'idrogeno derivato da fonti rinnovabili scenderanno drasticamente, spinti dalle economie di scala e dai costi sempre più bassi delle energie rinnovabili, e questo rende abbastanza probabile, a nostro avviso, che l'idrogeno verde sovrasti l'idrogeno derivato dai fossili tra 10 anni. Dato che l'idrogeno verde è solo l'1% del mercato dell'idrogeno oggi, il potenziale è enorme.



Che tipo di supporto normativo sta ricevendo questa transizione?

L'Unione Europea è la più avanzata nella pianificazione di una transizione verso un'economia a zero emissioni, e ha riconosciuto la necessità di sviluppare una forte industria dell'idrogeno per consentire la decarbonizzazione nell'industria, nei trasporti e nel riscaldamento. A luglio, l'UE ha annunciato la sua strategia sull'idrogeno, puntando ad almeno 40GW di elettrolizzatori di idrogeno rinnovabile e alla produzione di 10 megatonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030. L'analisi stima che serviranno 24-42 miliardi di euro di investimenti di capitale per la capacità degli elettrolizzatori fino al 2030.

Quali saranno le conseguenze di questa transizione per gli investimenti?

Ci saranno opportunità per le aziende energetiche e le società di ingegneria industriale per costruire e gestire tutti i nuovi impianti di idrogeno verde. Ci sarà anche bisogno di centinaia di gigawatt di nuova capacità di energia rinnovabile per fornire elettricità agli elettrolizzatori, e questi nuovi volumi di energia rinnovabile non sono ancora incorporati nelle previsioni di mercato per i fornitori dell'industria eolica e solare.



Tuttavia, forse la più semplice opportunità di business e di investimento sarà la crescita che avverrà a livello delle aziende che potranno catturare il mercato delle attrezzature per tutti i nuovi elettrolizzatori che verranno distribuiti. Le vendite di attrezzature per elettrolizzatori sono un mercato davvero minuscolo oggi, con solo circa 250 milioni di dollari di ricavi nel 2020.

Arrivare al quantitativo di idrogeno verde necessario per decarbonizzare tutte queste industrie a livello globale richiederebbe un mercato annuale di elettrolizzatori più vicino ai 25 miliardi di dollari negli anni di picco della costruzione. In questo contesto, il fatto che ci sia solo una manciata di operatori leader di elettrolizzatori oggi rende questo settore molto interessante, in quanto potrebbero sì esserci alcuni nuovi arrivi, ma la tecnologia non è semplice e gli operatori consolidati stanno rapidamente formando alleanze e relazioni clienti con sviluppatori e gruppi energetici. Questo darà loro economie di scala e li aiuterà a ridurre i costi.