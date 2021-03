Lavoro: la flessibilitÃ  Ã¨ la chiave per non perdere i talenti

Lavoro: la flessibilità è la chiave per non perdere i talenti

Mario Derba (Citrix): quando la pandemia sarà finita ci sarà l'opportunità evolvere e sviluppare una nuova generazione di lavoratori capaci di coinvolgersi con le rispettive aziende più a lungo, potendo scegliere di lavorare da dove vogliono

Il remote working non è un fenomeno legato esclusivamente all'emergenza sanitaria ma è destinato a durare ben oltre. Secondo una ricerca di Citrix, l'82% degli intervistati pensa infatti che sarà decisamente più diffuso dopo la fine della pandemia e lo studio mostra che i modelli di lavoro flessibile e da remoto sono essenziali per attrarre e trattenere i talenti. Il 55% del campione pensa infatti che le aziende rischieranno di perdersi i migliori se non sapranno offrire modelli di lavoro flessibile e il 45% che dice che, se dovesse cambiare lavoro, accetterebbe solo ruoli che offrissero la possibilità di un lavoro flessibile o da remoto. Oltre la metà del campione (53%) si spinge oltre e afferma che vorrebbe che le politiche di lavoro da remoto fossero regolate dal Governo.

Il lavoro da remoto durante la pandemia ha migliorato il lavoro e la vita privata

A sorpresa, solo il 21% degli intervistati dice che la pandemia ha avuto un effetto negativo sulla sua carriera, mentre il 28% pensa di aver riscontrato effetti positivi in termini di gestione del tempo, flessibilità e performance in generale. Inoltre, il 41% crede che la vita personale ne abbia beneficiato perché, non dovendo viaggiare per andare e tornare dal lavoro, è stato possibile passare più tempo in famiglia, dedicarsi a un hobby o semplicemente dormire di più. Come risultato, il 52% vedrebbe con favore per dopo la pandemia un modello di lavoro ibrido, che preveda sia la presenza in ufficio sia la possibilità di lavorare da remoto, con solo il 14% che si dice favorevole a tornare a lavorare in ufficio tutti i giorni.

La cultura aziendale deve fare di più per supportare il benessere dei dipendenti.

Nonostante i benefici sperimentati da molte persone grazie al lavoro da remoto, il 36% degli intervistati ha affermato che il suo benessere mentale è peggiorato negli ultimi 12 mesi. Lo studio ha anche evidenziato inoltre che l'89% considera importante che la cultura aziendale promuova il benessere mentale e/o fisico, suggerendo che le aziende dovrebbero ridefinire la loro cultura per offrire un'esperienza utente che assicuri di poter continuare a lavorare in modo produttivo nel lungo termine.