I lavoratori chiedono piÃ¹ flessibilitÃ  ma anche di tornare al lavoro in presenza

La ricerca identifica alcuni trend che stanno caratterizzano il nuovo modo di lavorare e mette in evidenza le aspettative dei lavoratori. In particolare:

- il 42% dei dipendenti afferma che la cultura aziendale ha risentito delle restrizioni dovute al COVID-19;

- un terzo (il 31%), lavorando da remoto, si sente poco motivato a causa di problemi legati alle tecnologie per la collaboration;

- il 30% ritiene di essere sotto pressione, perché i manager chiedono di essere maggiormente disponibili online quando si lavora da remoto;

- il 31% si sente più stressato quando lavora da remoto perché risente delle responsabilità familiari e di altre pressioni personali;

- il 67% del campione d'indagine spera che la propria organizzazione sarà più aperta alle modalità di lavoro flessibile dopo la pandemia;

- il 65% vorrebbe interagire con i colleghi "faccia a faccia".

Il nuovo ruolo dell'HR manager

Prima della pandemia di COVID-19, preoccuparsi della Digital Transformation non faceva parte dei compiti principali di un HR manager. Ora, invece, i responsabili delle risorse umane si trovano ad essere promotori del cambiamento e di un workplace basato su innovazione tecnologica e flessibilità. Le sfide tecnologiche derivanti dal remote working stanno compromettendo il senso di appartenenza all'azienda e la motivazione del dipendenti. I direttori delle risorse umane devono dunque comprendere di quali tecnologie le persone abbiano bisogno per lavorare al meglio nell'era digitale e per collaborare in modo efficace con i propri colleghi, ovunque ci si trovi. Questo è essenziale per creare una cultura aziendale positiva che permetta di trattenere i talenti e di attrarne di nuovi, un aspetto per le imprese fondamentale per riuscire competere nei nuovi scenari.