Aziende alle prese con stress da pandemia: come riconoscerlo e superarlo

Sulla base di queste strategie, Glickon, azienda italiana specializzata in People Analytics dedicate alle risorse umane e al management, ha analizzato il ruolo che un buon leader dovrebbe assumere in questo scenario e ha individuato una serie di buone pratiche:

- Sviluppo dell'empatia: chi in questo momento si trova ad avere la responsabilità delle persone e delle organizzazioni deve essere in grado di mostrare empatia e capacità d'ascolto al di sopra della norma, sfruttando anche gli strumenti a disposizione offerti dalla tecnologia, come la Sentiment Analysis.

- Gestione dei flussi di energia: un buon leader deve saper orchestrare l'energia delle persone, accettando che ci siano momenti di dispersione, momenti di crollo e momenti di accelerazione del tutto inattesi.

- Capacità di ascolto: come indica anche l'OMS, il primo passo imprescindibile per comprendere le persone è l'ascolto, soprattutto dovendo fare i conti con situazioni fuori dall'ordinario come quella che abbiamo dovuto affrontare nell'ultimo anno.