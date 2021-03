I CISO proattivi sono driver di business per le aziende

Due terzi dei CISO intervistati hanno compreso il ruolo sempre più importante che l'intelligenza emotiva svolge nell'aiutarli a comprendere, entrare in empatia e negoziare con le persone all'interno e all'esterno della loro organizzazione, un requisito fondamentale date le loro crescenti responsabilità.

E tre quarti dei CISO intervistati per il rapporto hanno riferito che i loro ruoli sono cambiati da un focus puro sui rischi per la rete alla copertura di ogni aspetto della tecnologia implementata, con i cambiamenti più pronunciati per i CISO che lavorano nel settore sanitario, manifatturiero e retail.

"Oggi, ci si aspetta che i CISO comprendano e possano mitigare un'ampia varietà di rischi e quindi trasmettano tali informazioni, indipendentemente da quanto siano tecniche, a tutti, dai Consigli di Amministrazione e ai dipendenti dell'azienda, fino ai professionisti della sicurezza esterni, alle autorità di regolamentazione e persino alle forze dell'ordine", ha affermato Tim Orchard di F-Secure, Executive Vice President, Managed Detection and Response. "Il passaggio al fare più affidamento sulle competenze 'soft' è iniziato anni fa. Tuttavia, la pandemia ha evidenziato come i CISO che lavorano in modo proattivo con le persone all'interno e all'esterno delle loro organizzazioni possano essere leader per le loro aziende".



Tra le evidenze emerse dalla survey, emerge che poco più di un terzo stava valutando la possibilità di lasciare la propria posizione o di cambiare professione. E inoltre:

- Due terzi dei CISO intervistati hanno trascorso una quantità significativa di tempo con comunità di interesse esterne, come le discussioni nelle tavole rotonde dedicate ai CISO;

- Normative e privacy aumentavano le responsabilità per oltre la metà degli intervistati;

- Il 65% dei CISO si considerava fondamentale per la propria attività.