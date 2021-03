Retail: come cambia l'esperienza di acquisto nel new normal

A livello globale, la prossimità con persone che non si conoscono è ritenuta una preoccupazione dal 49% di chi effettua acquisti nei negozi.

Il 54%, inoltre, è preoccupato all'idea di toccare i terminali di pagamento e preferirebbe un metodo di pagamento contactless. Più in generale, riguardo all'esperienza in acquisto nel suo complesso, i consumatori guardano oggi con grande favore all'implementazione di nuove tecnologie in store, considerate una possibile soluzione per ridurre il contatto interpersonale. Un'opzione per i retailer auspicata da oltre il 50% degli intervistati.

Vicinanza e abitudini

La ricerca di Adyen dimostra come i periodi più duri del lockdown abbiano contribuito in modo decisivo a ridefinire il livello di fidelizzazione verso i marchi da parte dei consumatori, che oggi dichiarano fedeltà soprattutto ad aziende che hanno continuato a far sentire loro la propria vicinanza anche durante lo scoppio della pandemia grazie all'offerta di servizi specifici. Il 73% degli intervistati, infatti, afferma che continuerà a scegliere di acquistare presso gli stessi brand anche nel post-covid.