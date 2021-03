La Fed rimuove le briglie ai tassi USA a lungo termine

Difficilmente immaginabile qualche anno fa, questo discorso è nuovo per la Fed e del tutto inconcepibile se a pronunciarlo dovesse essere Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, il cui mandato tace sulla questione dell'occupazione.

La tematica del riscaldamento globale invece, ricorrente ormai per la BCE, è a malapena accennata da J. Powell. Appare evidente la divergenza tra priorità oggi delle banche centrali e forse, un giorno, la Fed terrà conto del fattore climatico tra i parametri che influenzano indirettamente l'occupazione e l'inflazione - come deve essere in realtà.

Non fornendo indicazione alcuna sulla sua volontà di contenerli nel medio termine, Jerome Powell ha tolto le briglie ai tassi americani a lungo termine.

Il segnale è stato colto dal mercato che il giorno successivo all'intervento ha spinto i rendimenti all'1,75% rispetto all'1,65% circa della vigilia. Per effetto contagio, anche i rendimenti europei sono saliti benché nulla accomuni la situazione europea e quella americana. La sera del 18 marzo infatti, la Francia, dopo l'Italia, la Polonia e Oslo, annunciava un terzo lockdown che condizionerà la timida ripresa europea.



Dando ampia libertà di movimento ai tassi si può correre il rischio un giorno di doverli imbrigliare bruscamente di fronte a un acuirsi dell'epidemia degli aumenti dei rendimenti.

Saremmo così costretti a rialzare i tassi a breve o a ridurre diligentemente il bilancio. Paul Volker (capo della Fed dal 1979 al 1987) ne illustrò lo scenario estremo aumentando i tassi a breve del 20% nei primi anni '80, cui segui una recessione!

Non c'è alcun rischio che questo accada nei prossimi anni anche se il ricordo di questo episodio ci perseguita sul mercato. Finché ci ricorderemo delle bolle che hanno fatto seguito a due degli ultimi tre aumenti dei tassi a breve (alla fine degli anni '90 e nel 2004-2006) l'ansia sui tassi non si placherà.

La buona notizia, tra tante preoccupazioni, è che le azioni, almeno quelle i cui prezzi non sono saliti alle stelle, non sono direttamente coinvolte. Se la crescita durerà potrebbero anche superare le turbolenze obbligazionarie senza troppi intoppi: da questo punto di vista gli asset a rischio assumono le sembianze di beni rifugio!



Alexis Bienvenu, gestore di La Financiere de l'Echiquier