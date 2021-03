Bitcoin: perchÃ¨ attira tanto interesse

Una raffica di notizie positive dalle aziende ha contribuito a sostenere il sentiment nel corso dell'anno, spingendo i gestori patrimoniali ad osservare l'asset class con maggiore attenzione.

Le dichiarazioni rilasciate da note società riguardo agli asset digitali racchiudono tre messaggi principali: la volontà d'iniziare ad accettare i pagamenti in Bitcoin in un prossimo futuro, lo sviluppo di servizi correlati alle cripto-valute e gli investimenti in bitcoin nei bilanci.

Il fenomeno non ha riguardato esclusivamente i servizi di pagamento forniti da aziende come Visa, Mastercard, Square o PayPal ma anche società leader d'innovazione come Tesla o Amazon.

Gli investimenti sono stati anche supportato dal contesto macroeconomico.

Le misure adottate dalle autorità politiche per ammortizzare il duro colpo inferto dalla pandemia all'economia e le iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali delle economie sviluppate hanno toccato livelli senza precedenti, facendo balenare lo spettro dell'inflazione. Inoltre, i governi hanno accumulato montagne di debiti per sostenere le imprese e contribuire a conservare l'occupazione durante il lockdown.



In un contesto di tassi bassi, con il rischio di aumento dell'inflazione e le prospettive incerte della maggior parte degli attivi tradizionali, i Bitcoin sono di certo apparsi interessanti agli occhi di alcuni investitori.

Infine, un altro fattore che ha potenzialmente trainato l'aumento dei prezzi è il tasso strutturale della diminuzione di nuova offerta.

L'11 maggio 2020, la ricompensa in Bitcoin per i blocchi minerari è stata dimezzata. La ricompensa per blocco o "sussidio" consiste in Bitcoin appena coniati e rappresenta il meccanismo di emissione della valuta digitale.

La costante riduzione di nuova offerta si sposa perfettamente con una delle caratteristiche più appetibili del Bitcoin: la sua offerta finita. L'evento, chiamato halving, è stato senz'altro il più atteso dell'anno per questo asset.



Storicamente gli halving hanno preceduto le corse al rialzo più forti della storia dell'asset e, di certo, ciò ha contribuito al sentiment positivo.

Ci aspettiamo che i trend osservati l'anno scorso proseguano anche nel 2021. In un contesto in cui la percezione della valuta digitale nell'industria della gestione patrimoniale e il quadro normativo in materia si evolvono e mentre aumentano le richieste di transazioni inverse da parte dei clienti finali, riteniamo che un numero crescente di attori tradizionali inizierà a dilettarsi con gli investimenti in Bitcoin, rafforzandone la domanda.

Florian Ginez, Associate Director, Quantitative Research di WisdomTree