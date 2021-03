Trasformazione digitale tra remote working e sicurezza

Tuttavia, come fa notare Nigel Tozer, Solutions Marketing Director EMEA di Commvault, l'IA potrebbe essere utilizzata anche per portare attacchi informatici contro le stesse aziende: "i criminali informatici si sono evoluti moltissimo rispetto al passato e i loro strumenti non potranno fare altro che migliorare. Man mano che le imprese adotteranno difese basate sull'IA, i criminali si attrezzeranno con minacce parimenti basate sull'IA." Accanto all'Intelligenza Artificiale sarà quindi opportuno utilizzare numerosi altri strumenti e procedure per mitigare i rischi relativi alla sicurezza informatica.

La crescita del budget IT

L'incremento del lavoro da casa e l'atteso progresso tecnologico che si avranno nel corso del nuovo anno porteranno a un naturale aumento dei budget in ambito IT. Il direttore operativo di Ramsac, Rob May, prevede che i budget IT siano destinati ad espandersi per investire in "nuovi progetti tecnologici a sostegno di efficienza, produttività, sicurezza informatica e supporto della forza lavoro da remoto". Vista la sempre crescente mole di attività lavorativa che si sposta online oggigiorno, è naturale che i budget IT debbano adeguarsi in modo da supportare tutti i diversi aspetti della trasformazione digitale in corso.



"Se l'ultimo anno ci ha insegnato qualcosa, è che il futuro è imprevedibile: non tutte queste previsioni sono probabilmente destinate ad avverarsi, mentre potremmo magari assistere alla nascita di fenomeni al momento imprevisti. Anche in questo scenario incerto, noi di Kingston saremo comunque sempre pronti a fornire alle imprese la nostra consulenza, a supporto della loro trasformazione digitale", ha commentato Stefania Prando, Business Development Manager di Kingston Technology (nella foto).