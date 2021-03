Previsto un boom di richiesta di semiconduttori

Per esempio, la più grande "foundry" al mondo (termine che indica una fonderia che produce chip per conto terzi disegnati altrove), la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, quest'anno prevede di investire ben 28 miliardi di dollari per espandere la sua produzione, rispetto ai 17 miliardi impiegati nel 2020, e lo scorso maggio l'azienda ha annunciato di voler aprire una fabbrica produttiva in Arizona, negli Stati Uniti, beneficiando degli incentivi stanziati dall'amministrazione USA.

Tuttavia, lo sviluppo dell'industria dei chip non riguarda solo l'automotive, bensì l'intero settore dell'Information Technology. Per esempio, il potenziamento della rete 5G e la diffusione dell'Internet of Things (IoT) richiederanno in futuro un ammontare massiccio di semiconduttori, necessari per la produzione di sensori ed altri device digitali.