I marketplace sono il successo dell'eCommerce

L'Index analizza le metriche di riferimento registrate dai marketplace online dei principali retailer, quantificando l'impatto delle iniziative strategiche, operative e di merchandising che gli operatori stanno utilizzando per guidare la crescita e la redditività. I dati rappresentano oltre 60 marketplace di rivenditori globali, che generano miliardi di dollari in Gross Merchandising Value (GMV - volume totale delle vendite sulle piattaforme) con oltre 50.000 seller e più di 60 milioni di prodotti.

"L'Index fornisce ai retailer gli strumenti giusti per competere nell'odierna economia digital-first e comprendere al contempo le strategie marketplace necessarie ai propri bisogni", commenta Adrien Nussenbaum, co-founder and U.S. CEO, Mirakl. "Per esempio, i dati dimostrano chiaramente che i rivenditori possono contemporaneamente incrementare le vendite sul proprio marketplace e aumentare il traffico eCommerce ampliando il numero di seller e l'assortimento. Insight di questo tipo sono vitali per il successo dei marketplace".