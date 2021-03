Brand identity piÃ¹ forte in 7 mosse

3) Marketing nostalgico: per far dimenticare ai consumatori l'estenuante routine della loro vita nell'era digitale, è possibile ricorrere al marketing della nostalgia. La nostalgia è infatti una delle emozioni più potenti in grado di giocare un ruolo centrale nel processo decisionale.

4) Mix policromo: per esprimere la propria identità, molte aziende hanno accantonato il tradizionale utilizzo di colori semplici per provare una varietà più espressionista. Un trend che inizia a farsi largo: i colori non convenzionali hanno una grande intensità e varietà che esprime meglio le emozioni. Per un brand usare il giusto mix di colori può rivelarsi una strategia molto efficace, non dimentichiamo che il colore è uno dei fattori fondamentali che indirizza le scelte degli utenti.

5) Largo ai Social Commerce: il social commerce è una tecnica che permette alle aziende di utilizzare i social come canali di vendita diretta. In questo modo facilitano l'esperienza di acquisto degli utenti, promuovendo il brand. Del resto la pandemia ha cambiato le abitudini di consumo delle persone, facendo crescere in maniera significativa il canale delle vendite online.



6) La geometria espande il brand: un trend in espansione è anche quello di utilizzare modelli geometrici come estensione del brand. Far ricorso a grandi blocchi di grafica da posizionare come sfondo al design aziendale all'interno di una pubblicità, di un post, di un banner può aumentare l'esperienza degli utenti con il brand.

7) Dirette sui Social: l'uso di video e trasmissioni in diretta sui social da parte dei brand è una pratica già collaudata. Accrescere l'awareness e la consideration attraverso dirette, demo, lanci, etc, permette infatti alle aziende di costruire un rapporto di vicinanza con gli utenti.