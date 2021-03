La paritÃ  di genere non Ã¨ una prioritÃ  per la maggioranza delle organizzazioni mondiali

Rispetto al 2019, per esempio, un numero inferiore di intervistati concorda nell'affermare che i dirigenti senior sono apertamente impegnati a contrastare i comportamenti e linguaggi discriminatori.

Il vantaggio dei "First Movers"

Alcuni intervistati (11%) cosiddetti "First Movers" ritengono l'avanzamento delle donne una priorità, considerano l'inclusione di genere un driver per la crescita e sono altamente motivati ad agire. I "First Movers" hanno conseguito performance migliori - con un tasso medio di crescita dei ricavi del 61% più alto rispetto alla media riportata dalle altre organizzazioni - si sono rivelate più innovative ed hanno ottenuto una maggiore soddisfazione di clienti e dipendenti.

Una tabella di marcia per un progresso sostenibile

Secondo lo studio, seguendo l'esempio dei First Movers, le aziende possono mettere in atto azioni concrete e specifiche, per aiutare ad accelerare il progresso nella parità di genere sul posto di lavoro.



a) Ai grandi obiettivi far corrispondere un grande impegno. Per esempio, rendere la parità di genere una delle cinque priorità e creare percorsi per il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro. Ai professionisti con competenze teniche che non sono stati impiegati per un periodo di 12 mesi, IBM offre una "returnship" retribuita di sei mesi, che include attività di formazione, accesso a strumenti e tecnologie, mentoring e incarichi su progetti tecnici in linea con le rispettive competenze.

b) Attuare interventi mirati in funzione delle specifiche necessità. Per esempio, benefici aggiuntivi come il supporto per la cura dei bambini e l'accesso ad un supporto psicologico possono rivelarsi fondamentali. Un'altra recente ricerca condotta dall'IBV ha rivelato che i CEO più performanti sono anche quelli che hanno più a cuore il benessere dei propri dipendenti, indipendentemente da fattori quali la redditività o il budget.



c) Favorire una cultura dell'intenzione e promuovere il cambiamento positivo. Concentrarsi sulla leadership empatica e permettere ai manager di essere promotori di un cambiamento culturale positivo. I leader devono poter sostenere culture di squadra inclusive, una flessibilità allineata ai bisogni personali e professionali, e definire responsabilità e obiettivi aziendali e individuali per promuovere percorsi di leadership per le donne.

d) Far leva sulla tecnologia per migliorare e accelerare i risultati. Le organizzazioni devono potersi avvalere di tecnologie evolute come l'AI per contribuire a ridurre i pregiudizi nel processo di selezione dei candidati, fornire strumenti digitali basati su cloud per la comunicazione e il feedback, per rilevare le aree di positività e quelle di miglioramento nel sostenere le donne sul posto di lavoro, oltre che investire in strumenti che favoriscono la collaborazione e il lavoro di squadra, che permettano a donne e uomini di impegnarsi con successo in ambienti fisici e remoti anche nel post-pandemia.