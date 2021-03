Rischio reputazionale: cresce l'attenzione delle aziende

Willis Towers Watson e Liberty Specialty Markets, uno dei principali fornitori globali di prodotti assicurativi specialistici e commerciali, hanno lanciato la soluzione Reputational Crisis Insurance che permette alle aziende di tutelarsi dal rischio finanziario associato ad alcuni tipi di crisi di reputazione, oltre a fornire l'accesso a una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui l'analisi dei dati alimentata dall'Intelligenza Artificiale.

Secondo Maurizio Arecco, Head of Placement and Specialties di Willis Towers Watson in Italia (nella foto), "la crescente esposizione dei clienti sia ai media tradizionali che ai social media ha portato a un aumento dei rischi di danno alla reputazione a livello globale. La maggior parte dei prodotti reputazionali sul mercato attualmente coprono solo le spese di comunicazione di crisi sostenute in seguito a un evento di crisi reputazionale. Questo nuovo prodotto è uno dei pochi che fornisce una copertura per la perdita del profitto lordo di un'organizzazione a seguito di un tale evento, fornendo una protezione finanziaria e dando anche ai clienti gli strumenti necessari per proteggere la loro reputazione. La capacità di agire rapidamente e in modo trasparente può avere un impatto estremamente positivo sull'esito di una crisi."



La Reputational Crisis Insurance è stata sviluppata attraverso una partnership esclusiva tra Willis Towers Watson e Liberty Specialty Markets. L'analisi dei dati e dell'intelligence in tempo reale, a disposizione del cliente, è fornita dal leader di mercato, Polecat Intelligence Limited. La soluzione è disponibile a livello globale e, inizialmente, utilizzabile da clienti nei settori leisure & hospitality, manufacturing, retail e trasporti.

Secondo Claudio Ades, Chairman Willis Towers Watson in Italia, "mentre il mondo affronta l'epidemia da COVID-19, l'importanza di mantenere lo slancio nell'innovazione rimane chiara. Continuano a emergere nuove minacce, e le aziende, in risposta, hanno bisogno di poter ricorrere a soluzioni aggiornate per il trasferimento e la mitigazione dei rischi. Per le organizzazioni di tutti i tipi in un mondo che cambia, la gestione olistica dei rischi emergenti come le fake news, l'ingegneria sociale e la manipolazione della percezione sarà fondamentale per mantenere il valore aziendale".