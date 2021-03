Dobbiamo ripensare il lavoro per il mondo post pandemia

Il COVID-19 sta agendo come un catalizzatore, accelerando la trasformazione del luogo di lavoro. Stiamo vedendo i clienti passare attraverso tre fasi di questa trasformazione, che noi chiamiamo "reagire", "tornare" e "re-immaginare". Quando la crisi ha colpito per la prima volta, le organizzazioni ci hanno detto che avevano bisogno di reagire rapidamente e garantire che i loro dipendenti fossero produttivi da casa (o ovunque). Con il passare del tempo, molte aziende stanno ora pensando se, quando e come tornare in ufficio. E infine, guardando al futuro, le organizzazioni vogliono re-immaginare come sarà la prossima fase del business dopo che la pandemia si sarà placata.

AWS si trova in una posizione privilegiata durante questa trasformazione perché, con milioni di clienti attivi, abbiamo una visione ampia di tutto ciò. E come VP di applicazioni AWS come Amazon Connect, Amazon Chime e Amazon WorkSpaces, che permettono il lavoro a distanza, ho la possibilità di parlare con i manager di organizzazioni, dalle startup alle imprese alle scuole e ai governi, sulle loro esperienze. E quello che molti di loro vogliono sapere è cosa stiamo vedendo dal nostro punto di vista in Amazon.



Ecco perché ho invitato i leader di Amazon e AWS a raccontare le loro storie e a condividere ciò che stanno vedendo e imparando mentre reagiscono, ritornano e ripensano nella nostra nuova serie di blog "Reimagining the Workforce". Questi pezzi sono pensati per aiutare ad avviare conversazioni stimolanti e ispirare cambiamenti positivi nella forza lavoro, inclusa la nostra. Per esempio, esploreremo i modi in cui diverse aziende e team hanno reagito alla pandemia e sono rapidamente passati a un approccio di lavoro remoto, come Amazon e altri stanno pianificando un ritorno in ufficio e idee per mantenere i dipendenti al sicuro, e come le organizzazioni stanno re-immaginando la prossima fase del business.

Quest'ultimo argomento è particolarmente interessante per me perché è il modo in cui ho trascorso molto del mio tempo prima della pandemia, aiutando i clienti a sognare modi migliori di lavorare. Ma COVID-19 ha aggiunto una dimensione completamente nuova a questo compito.

Una nuova realtà

Larry che lavora dal suo ufficio a casa vede le aziende mettere in atto idee che erano impensabili un anno fa, come spostare un call center di 20.000 persone completamente in remoto. In AWS, stiamo anche imparando dalle nostre esperienze durante la pandemia e rivalutando il nostro approccio a molti aspetti del lavoro.



Per esempio, ho scoperto che dare ai dipendenti la flessibilità di decidere dove e quando lavorare in un determinato giorno, a seconda di ciò che hanno da fare professionalmente e personalmente, è l'ideale. Per non parlare del fatto che avere dipendenti che si collegano regolarmente da casa una volta ogni tanto è meglio per la pianificazione della continuità della forza lavoro. Perché sanno cosa fare e come agire quando l'ufficio è chiuso, non c'è bisogno di una formazione in tempo reale.

Ho anche capito più che mai quanto sia vitale il tempo faccia a faccia. Normalmente, ho l'opportunità di incontrare organizzazioni, clienti e colleghi in tutto il mondo durante l'anno. Questi tipi di interazioni comportano la discussione e la costruzione di idee con un'energia che può essere diversa da una discussione virtuale. Questo è sicuramente "qualcosa che mi manca".



Tuttavia, abbiamo bisogno di essere più intenzionali riguardo al tempo trascorso insieme di persona: deve essere al momento giusto, non necessariamente tutto il tempo. Per esempio, riunirsi di persona per fare brainstorming, festeggiare e stabilire una relazione ha senso per me. Queste sono le interazioni che alimentano l'invenzione per conto dei clienti. Ma riunirsi di persona per un aggiornamento di stato o semplicemente per lavorare individualmente non è sempre necessario.

Anche le organizzazioni stanno rinnovando il loro modo di lavorare. Il COVID-19 ha fatto luce su processi obsoleti che richiedono molta manodopera di persona e sono quasi impossibili quando sono remoti, come le approvazioni cartacee e le firme fisiche. Questi tipi di compiti sono sicuramente sulla lista delle cose che non mancano alle persone. E la pandemia ha costretto molte organizzazioni ad accelerare il processo di automatizzazione con strumenti come Amazon Honeycode.



Inoltre, le organizzazioni stanno rivalutando molte delle applicazioni che i propri dipendenti usano tradizionalmente. La maggior parte della forza lavoro ha utilizzato gli stessi strumenti dello spazio di lavoro digitale negli ultimi 10-20 anni per inerzia. Con la pandemia, le organizzazioni sono state costrette a imparare nuovi modi per lavorare e connettersi con i clienti, i cui comportamenti sono anche cambiati radicalmente. Stanno superando questa inerzia e facendo cambiamenti radicali e rivoluzionari nel modo in cui le persone lavorano.

Per esempio, Caremonitor, una soluzione di monitoraggio remoto in tempo reale e di gestione della salute della popolazione, ha costruito una soluzione audio e video di telemedicina in meno di una settimana usando Amazon Chime SDK, un insieme di componenti di comunicazione in tempo reale che gli sviluppatori possono usare per aggiungere rapidamente capacità audio, video e di condivisione dello schermo alle loro applicazioni. L'aggiunta di questa capacità alla loro soluzione ha permesso ai loro professionisti medici di curare i pazienti durante la pandemia, ma è un servizio che continueranno a usare anche dopo la fine della pandemia.



Cambiando le applicazioni che usano per lavorare, stanno anche re-immaginando ciò che possono fare per i clienti. Perché mentre si spostano verso il cloud per risolvere problemi pratici, come ridurre i costi, scalare i carichi di lavoro o impostare rapidamente un ambiente remoto, stanno iniziando a sperimentare nuove tecnologie. Ora hanno l'ampiezza e la profondità del cloud per sperimentare, strumenti a cui altrimenti non avrebbero avuto accesso.

Non sono solo gli strumenti che usiamo. Anche il modo in cui conduciamo le riunioni sta cambiando. Ero solito pensare che permettere ai partecipanti remoti di unirsi a una riunione di persona fosse il modo più inclusivo per loro di essere coinvolti. Ma non è vero. Durante la pandemia, ho capito che le riunioni sono migliori quando tutti sono di persona o tutti sono a distanza, ma mischiare le due cose porta quasi sempre a una scarsa esperienza per i partecipanti remoti.



È anche nelle riunioni che ho notato un cambiamento nel modo in cui le persone vedono la divisione tra il lavoro e la vita personale. La pandemia ci ha costretti tutti a diventare più a nostro agio quando le due cose si fondono. Abbiamo tutti sentito e visto cani che abbaiano, bambini che ridono, membri della famiglia e altro sullo sfondo di una chiamata di lavoro. Prima della pandemia, potrebbe essere stato più un tabù, qualcosa per cui stressarsi e nascondersi.

Ora che stiamo vivendo il caos tutti insieme, non sembra un problema così grande. In effetti, sono arrivato a godermi questi momenti umani. Perché quello che ho scoperto è che l'empatia, la flessibilità e la pazienza sono importanti per un ambiente di lavoro produttivo tanto quanto una connessione internet.

Più forte nel lungo periodo

Nella sua lettera del 2020 agli azionisti di Amazon, Jeff Bezos ha condiviso una citazione di Theodor Seuss Geisel: "Quando succede qualcosa di brutto hai tre scelte. Puoi lasciare che ti definisca, che ti distrugga o che ti rafforzi". La nostra speranza è che, mentre le organizzazioni apportano cambiamenti al loro modo di lavorare e di servire i clienti in risposta alla pandemia, questi cambiamenti le posizionino meglio nel lungo termine.



Non solo vogliamo sostenere i nostri clienti con i nostri strumenti e servizi, ma anche con le informazioni. Anche se non possiamo cambiare il cibo degli uffici, la nostra speranza è che le informazioni aiutino le organizzazioni a ripensare la loro strategia e architettura generale della forza lavoro in modo da poter innovare a lungo termine.

Se siete interessati ad apportare cambiamenti alla vostra forza lavoro ma non siete sicuri di come iniziare, vi consiglio di porre alcune domande. Le seguenti sono cinque domande che mi pongo quando considero modi migliori per svolgere il lavoro:

1. Sto autorizzando i miei lavoratori a connettersi con i miei clienti nel modo in cui hanno bisogno? In molti casi i modi tradizionali di connettersi con i clienti non sono più ottimali o addirittura disponibili. Pensa a quali tecnologie e processi hanno bisogno i dipendenti per connettersi con i clienti a distanza.



2. Sto coinvolgendo le persone migliori da qualsiasi luogo? Anche se il lavoro a distanza non è sempre possibile, penso che ci stiamo tutti rendendo conto che è possibile per più ruoli di quanto pensassimo inizialmente, e può aiutare ad aumentare il tuo potenziale pool di talenti quando è fattibile.

3. Sto permettendo ai miei dipendenti di mantenere l'armonia tra lavoro e vita privata? Dare ai dipendenti la possibilità di strutturare la propria giornata nel modo che funziona meglio per loro può aiutarli a raggiungere una maggiore sintonia tra lavoro e vita privata.

4. Sono attento nell'uso dell'ufficio? È importante capire perché avete un ufficio e cosa fa la vostra forza lavoro quando è lì. Scopri dove si sentono più produttivi e quando i tuoi dipendenti.

5. I miei strumenti e processi sono giusti per una forza lavoro a distanza? Assicurati che i dipendenti abbiano ciò di cui hanno bisogno per essere produttivi da qualsiasi luogo. Gli strumenti che sono flessibili e scalabili posizioneranno meglio la vostra forza lavoro per rispondere alle fluttuazioni della domanda e il lavoro a distanza.



Non ci sono risposte giuste o sbagliate a queste domande. Ma porle può aiutare le organizzazioni a rivelare aree della loro forza lavoro pronte al cambiamento. Quindi, se tutto va bene, possiamo tutti superare questo viaggio più agili, più produttivi, più inventivi e pronti per la prossima fase del business.

Larry Augustin, VP of Applications in AWS