Smart management: le 6 V per sconfiggere la crisi

"Negli ultimi mesi, ci siamo resi conto - dichiara Joelle Gallesi, Managing Director di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato - di quanto non esista nulla di più statico e fermo del ruolo aziendale che, soprattutto a livello manageriale, necessita di un ripensamento. Il focus si è spostato in maniera determinante, e in futuro penso sarà sempre più così, dalle competenze tecniche (che rimarranno sempre indispensabili, ma che daremo sempre più per scontate) alle capacità più soft, legate soprattutto alla capacità di adattarsi al contesto".

Hunters Group ha sintetizzato questo nuovo modello organizzativo con 6 V - Volumi, Velocità, Varietà, Veridicità, Variabilità e Valore delle informazioni trattate - che rappresentano gli ingredienti indispensabili per uscire dalla crisi ed adattarsi a un contesto sempre più competitivo, globalizzato e in costante evoluzione. Sono tutti elementi che arrivano dal settore dei big data e che diventano un criterio indispensabile anche per valutare la preparazione di un buon manager.