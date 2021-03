Come affrontare il problema del gap tra domanda e offerta di lavoro

"Crediamo che la persistenza della difficoltà di reperimento per alcune figure professionali abbia rappresentato un ostacolo alla crescita italiana in passato", afferma Daniele Fano, coordinatore del comitato scientifico del Randstad Research (nella foto). "Dobbiamo imparare dai Paesi che hanno fatto meglio di noi a uscire dalla morsa di bassa crescita, bassa produttività, bassa occupazione che ha attanagliato l'Italia negli ultimi decenni. In questo senso, i piani di rilancio europei 2021-27, possono rappresentare un 'Piano Marshall' per il lavoro: la sfida italiana per il matching tra domanda e offerta si vince con un radicale miglioramento dell'istruzione e della formazione, con l'aumento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, dei giovani e di tutti i cittadini in età adulta".

Posti vacanti per settori



L'analisi del Randstad Research sui posti vacanti anno su anno per 16 settori economici evidenzia soprattutto una forte variabilità. Durante la crisi economica 2008- 2009 c'è stato un calo del tasso dei posti di lavoro non coperti in tutti i settori, ma la riduzione più forte è stata nei servizi dell'informazione e comunicazione (-0,55), nelle attività finanziarie e assicurative (-0,53) e nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (-0.98). Nel 2014-2015 invece sono cresciuti soprattutto i posti vacanti dei servizi di informazione e comunicazione (+0,50) e nel 2016-2017 i servizi di alloggio e ristorazione (+0,8). Nei 15 anni emerge in particolare una crescita dei posti vacanti nei servizi di informazione e comunicazione (+1,05) e nell'istruzione (+0,70), un evidente calo si registra nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nella riparazione di autoveicoli e motocicli (-0,25) e nelle attività finanziarie e assicurative (-0,33). Confrontando la variazione tendenziale del PIL e la variazione del tasso dei posti vacanti per tre settori economici (servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione ed attività finanziarie e assicurative), si nota che almeno graficamente la variazione del tasso dei posti vacanti anticipi una diminuzione o un aumento del PIL.



Le professioni che mancano ma sono molto ricercate

Analizzando l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione fra il 2011 e il 2019, le professioni a maggior contenuto scientifico mostrano una crescita nella domanda di lavoro, ma potrebbero soffrire di un limite nell'offerta, mentre altre si muovono in un contesto più dinamico, in cui aumentano contemporaneamente domanda e offerta. Da un'elaborazione Randstad Research su dati Excelsior, le 5 professioni più difficili da reperire sul totale delle assunzioni pianificate nel 2019 secondo il tasso di difficoltà di reperimento sono specialisti di saldatura elettrica e a norme ASME, analisti e progettisti di software, saldatori e tagliatori a fiamma, tecnici programmatori e tecnici meccanici. Ma se si guardano gli introvabili sulla base del numero assoluto di assunzioni previste questi sono invece camerieri, cuochi, conduttori di mezzi pesanti e camion, commessi, tecnici della vendita e della distribuzione, a conferma del fatto che e le valutazioni sul mismatch cambiano a seconda della vista.



Formazione e trend demografici

Un'indagine realizzata dal Randstad Research nell'autunno del 2020 su un campione di circa 1000 aziende italiane indica nella sotto qualificazione tecnico-scientifica di gran lunga il fattore principale nel mismatch di competenze con i propri lavoratori, evidenziato dal 57,8% dei datori di lavoro. La difficoltà di reperimento si fa sentire in modo forte soprattutto su ICT, trasporti e logistica, servizi alle imprese, multiutility, costruzione e industria. Per circa il 45% delle aziende, il problema del mismatch si incontra anche in fase di selezione.

Se il problema principale resta la preparazione, lo shock del COVID-19 e la discontinuità nell'istruzione potrebbero produrre una nuova generazione di Neet, in un contesto demografico di progressivo invecchiamento della popolazione. Solo aumentando il tasso di attività di giovani (e donne) potremo avere una "Curva di Beveridge" più efficiente. Infatti, il prolungamento della vita lavorativa è in atto, mentre proseguono il calo della natalità e la diminuzione della popolazione. Secondo le elaborazioni Randstad Research su dati Istat, il rapporto tra over 65 e popolazione in età lavorativa, che era del 20,3% nel 1980, è pari al 36,2% nel 2020 e di questo passo salirà al 44% nel 2030 e al 62,8% nel 2050. L'incidenza degli attuali 3,1 milioni di Neet corrisponde all'8,65% della popolazione lavorativa nel 2030, il 9,6% nel 2040, superando il 10% nel 2050. Nella scuola dell'obbligo si prevede un milione di studenti in meno nel giro di dieci anni: meno giovani, meno esigenze di insegnanti e aule per la scuola dell'obbligo, dovranno essere convertite verso l'istruzione superiore e la formazione continua in cui siamo carenti.