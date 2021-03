Ripresa economica in vista ma il futuro rimane incerto

Questo lo scenario delineato dall'Economic Outlook di Atradius, tra i leader a livello mondiale nell'assicurazione del credito commerciale, recupero crediti e fideiussioni assicurative, che, sulla scia dell'attesa performance di crescita economica (PIL in aumento al +5% nel 2021, dopo il -3,9 del 2020), mostra previsioni fiduciose anche per il commercio globale (+7-8% nel 2021).

Dati in linea con l'ultimo Rapporto sulla situazione economica e sulle prospettive mondiali (World Economic Situation and Prospects - Wesp), secondo cui "l'economia mondiale si è ridotta del 4,3 per cento, due volte e mezzo in più rispetto alla crisi finanziaria globale del 2009. Il modesto recupero del 4,7 per cento atteso nel 2021 compenserebbe a malapena le perdite del 2020".

Su scala globale, sono i Paesi emergenti dell'Asia, guidati da Cina e India, a riprendersi più rapidamente tornando già a fine 2020 ai livelli del 2019; Europa Occidentale e America Latina appaiono invece in ritardo e si riprenderanno solo nel 2022, mentre USA ed Est Europa si collocano a metà strada e supereranno la crisi entro fine 2021.