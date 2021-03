Boom di investimenti in Fintech e InsurTech, crescono Deep Tech, Biotech ed eCommerce

I macro-settori top del 2020

Secondo l'analisi di Cross Border Growth Capital, in termini di ammontare raccolto per settore, nel 2020 si conferma il trend: quello del FinTech, InsurTech, LegalTech è il macro-settore che raccoglie la maggior parte del denaro investito nel Venture Capital negli ultimi 4 anni. In particolare nel 2020 ha ottenuto la raccolta più alta, pari a 132 milioni, a fronte di un numero di round piuttosto esiguo: 13. Un dato che racconta la tendenza alla formazione di grandi round, presente anche in altri paesi (nel caso italiano, Satispay come già citato). Seguono i macro settori Digital, eCommerce e Marketplace (da 51 milioni di euro nel 2019 a 117 milioni nel 2020, con 29 round) e Healthcare e Biotech (da 39 milioni nel 2019 a 108 milioni nel 2020, con 21 round). Di fatto, questi top 3 macro-settori pesano per più del 55% sugli investimenti totali nel 2020.



Sia per Healthcare & Biotech che per Digital, i picchi non si riferiscono a un singolo round di ammontare elevato, ma piuttosto a un generale aumento sia in termini di numero che in termini di raccolto. Per esempio, Everli, Milkman e Cortilia (Digital) con round rispettivamente da 11 milioni, 24 milioni e 34 milioni, o 5 round sopra i 12 milioni nel macro-settore Healthcare & Biotech.

In termini di grandezza di deal, il 2020 si conferma un anno di discontinuità per le startup del settore Life Sciences (80 milioni), Mobile (56 milioni), HealthTech (50 milioni) e FoodTech (61 milioni) che hanno saputo raccogliere ingenti capitali, fornendo un'indicazione di quali sono stati i winners nell'anno caratterizzato dall'impatto del Covid-19.

I trend per numero di deal

Analizzando invece i trend per numero di deal per settore, Cross Border Growth Capital ha notato che il macro settore con maggior numero di deal, 39, è quello DeepTech, AI, IoT e Industry 4.0. Tra l'altro, è il settore che dal 2017 al 2020 risulta il principale per il numero di investimenti effettuati, seguito da Digital, eCommerce e Marketplace (29 deal). In evidenza anche un trend in crescita per Healthcare e BioTech, passato da 8 deal del 2017 a 21 nel 2020, ed EduTech, Phototech e Travel, da 9 a 14 deal negli ultimi 4 anni.



In dettaglio, sempre considerando il numero di deal, negli ultimi 4 anni le startup di eCommerce e TMT (Technology, Media and Telecom) sono state tra i verticali oggetto di fundraising più frequenti, anche se in calo negli ultimi anni: la prima è infatti passata da 32 deal del 2017 a 25 del 2020, la seconda da 33 a 13. Emergono inoltre i verticali SaaS, che nel 2017 registrava 10 deal e nel 2020 invece sale a 18, e AI & Machine Learning, che passa dagli 8 del 2019 ai 14 del 2020.

L'impatto del COVID-19 si è visto soprattutto sul verticale Travel, con un solo round nel 2020 a differenza di una media di 3 nel triennio precedente, e sul Mobility Tech, con 7 round nel 2019 ma solo 2 nel 2020.

Chi investe di più

CDP Venture Capital è l'investitore più attivo in Italia, seguito da Italian Angels for Growth e LIFTT, nuovo investitore specializzato in Tech Transfer con sede a Torino. Nella classifica dei più attivi si annoverano anche il Club Degli Investitori e i fondi di VC 360 Capital Partners, Vertis, P101, United Ventures e Primomiglio.



I top deal del 2020 e le exit

È di Satispay (banking) con un round Serie C da 68 milioni il top deal del 2020, seguito dai 45 milioni di Aidexa (Fintech), i 34 milioni di Cortilia (Digital), i 28 milioni di Enthera (Biotech) e i 25 di Milkman (Logistics). Per quanto riguarda le exit, le tre operazioni più rilevanti del 2020 fanno capo a Sos Tariffe, Tannico e Tate, acquisite rispettivamente da MutuiOnline, Campari ed Eni per 30 milioni (exit al 100%), 23,4 milioni (exit al 49%) e per una cifra non dichiarata (exit al 20%).