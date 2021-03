Reddito fisso al bivio tra nuovi stimoli e inflazione

I mercati sembrano solidi all'apparenza, ma periodicamente dimostrano la loro debolezza e fragilità. E le banche centrali intervengono continuamente, incoraggiando tuttavia quegli stessi comportamenti che l'hanno determinata.

Il 2020 rappresenta un caso esemplare in tal senso. Dopo quello che è stato il più grave shock economico negativo a livello globale dalla seconda guerra mondiale a oggi, le azioni si attestano in prossimità o addirittura al di sopra i propri massimi storici e le prospettive rialziste tra gli investitori si collocano all'estremità superiore della forbice dell'ultimo decennio. Indice di incongruenza? L'idea che va per la maggiore è che il 2021 sarà un anno migliore per la crescita, ma se così non fosse, ci penseranno le banche centrali a introdurre nuove misure di incentivazione mediante iniezioni di liquidità e acquisti di asset. In entrambi i casi, le azioni si muovono al rialzo. In un sistema del genere, il prezzo pagato per asset rischiosi come le azioni non ha più molto peso. Le banche centrali coprono le spalle, quindi via tutti a puntare senza pensieri.

Due scenari per il reddito fisso

Mentre per le azioni entrambi gli scenari possono sfociare in rialzi, per le obbligazioni potrebbero avere conseguenze drasticamente diverse.