Quanto durerÃ  la corsa dei rendimenti dei bond USA?

Ma a noi non interessa il tasso reale (a meno che non siamo tutti trader di TIPS). A noi interessa il tasso nominale, che attualmente scambia intorno a 1.55%. Per arrivare a una stima ragionevole del tasso nominale di equilibrio dobbiamo aggiungere una stima di dove sarà l'inflazione statunitense in media nei prossimi dieci anni. A naso direi leggermente sopra il 2% e infatti la media storica degli ultimi trent'anni è 2.3%. Mettiamo insieme i pezzi del puzzle: Tasso reale di equilibrio a 1.4% + tasso in inflazione di equilibrio a 2.3% = Tasso nominale Treasury di equilibrio a circa 3.7%. La media storica - sempre degli ultimi trent'anni - è di 4.1%, non molto lontano da questa stima molto approssimativa (ma nonostante tutto basata su considerazioni "fondamentali").

Ovviamente non ci credo nemmeno io che ho fatto la stima. Anzi, con una buona probabilità potrei non vedere di nuovo il 4% su Treasury per il resto della mia carriera. L'analisi però sottolinea un punto molto importante per noi investitori e cioè il gap tra fondamentali di lungo periodo e le valutazioni dei mercati sottoposti a un incessante e duraturo bombardamento di liquidità da parte delle banche centrali.



Problema: a che velocità si arriva a questo tasso di equilibrio? Si tratta di una domanda cruciale per le condizioni finanziarie. Sui mercati molto spesso non sono i livelli a motivare le scelte di investimento, ma bensì la velocità alla quale i mercati si muovono. In un ipotetico modello di Markowitz, un titolo potrebbe non ricevere nessuna allocation nonostante un rendimento atteso stratosferico, semplicemente a causa dell'alta volatilità e quindi della pessima Sharpe ratio.

Concludo riassumendo il pensiero della Federal Reserve, se posso. Finché l'economia Statunitense è vigorosa e supportata da un mercato del lavoro in miglioramento, un aumento dei rendimenti obbligazionari non desta preoccupazioni per la politica monetaria. Né tantomeno preoccupa la dinamica dei prezzi, che con una economia in forte crescita è per definizione prevista in accelerazione. Lo yield sul Treasury può quindi continuare a salire durante il corso del 2021, basta che non lo faccia troppo velocemente, cioè senza innescare un dedalo di effetti negativi su tutte le asset class a rischio in tutti i paesi. Dove lo vedo a fine anno? Tasso reale a 0% e inflazione al 2-2.5% uguale tasso Treasury nominale non oltre il 2.5%.



Alessandro Tentori, CIO AXA IM Italia