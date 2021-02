adidas prepara i piani di vendita del brand Reebok

Il New York Times a novembre aveva pubblicato che Adidas aveva assunto la società di servizi finanziari americana JPMorgan Chase per contribuire a garantire una potenziale vendita di Reebok. Secondo quanto riferito, la quotazione di vendita sarebbe di circa un miliardo di dollari, significativamente inferiore a quello che Adidas ha pagato per l'azienda 15 anni fa.

Secondo Kasper Rorsted, Amministratore Delegato di Aadidas, "le opportunità di crescita a lungo termine nel nostro settore sono molto interessanti, in particolare per i marchi sportivi iconici. Dopo un'attenta valutazione, siamo giunti alla conclusione che Reebok e Adidas saranno in grado di realizzare significativamente meglio il loro potenziale di crescita indipendentemente l'una dall'altra. Lavoreremo diligentemente nei prossimi mesi per garantire un futuro di successo per il marchio Reebok e il suo team operativo".



In seguito al successo nell'attuazione del piano di inversione di tendenza "Muscle Up" avviato nel 2016, Reebok è stata in grado di migliorare in modo significativo le sue prospettive di crescita e redditività, ma i ricavi dell'azienda sono diminuiti del 42% nel secondo trimestre del 2020 a causa delle continue difficoltà causate dalla pandemia. Le vendite di Adidas sono diminuite del 33% durante lo stesso periodo.

A luglio, Reebok è stata sostituita come partner globale esclusivo per l'allestimento e l'abbigliamento dell'organizzazione di arti marziali miste Ultimate Fighting Championship dal marchio di sport da combattimento Venum, in un accordo che inizierà ad aprile. Reebok continuerà a servire come fornitore ufficiale di calzature l'UFC fino alla fine del 2021.









