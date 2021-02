Cosa manca alla Cina per essere il nuovo leader? - Recensione del libro

Nel testo l'autrice mette in luce il valore politico, economico e monetario che i grandi progetti infrastruttura promossi dal governo cinese posseggono, comprese le ricadute che vi potranno essere anche sul piano finanziario.

Si tratta allora non solo di integrare le diverse opere necessarie alla realizzazione del collegamento commerciale tra mercato cinese e principali aree di consumo europee, russe ed africane ma, al tempo stesso, di supportare la moneta cinese affinché divenga moneta pregiata usata su scala mondiale. In primo luogo anche per il finanziamento e la sostenibilità del debito pubblico.

Questo percorso di crescita avviene all'insegna di una trasparenza che internamente ed esternamente denota limiti. Insomma, un piano di crescita molto ambizioso che da un lato chiama a sé le economie più bisognose di supporto ma al tempo stesso potenziali fruitori dell'apertura di una nuova rotta commerciale da e per la Cina. Dall'altro permette alla banconota cinese di smarcarsi e di affermarsi come una delle quattro gambe su cui poggerebbe l'economia mondiale.



La moneta del popolo che attua un processo silenzioso di globalizzazione a contrario, ovvero non una Cina che si apre ai capitali stranieri bensì i mercati internazionali che accolgono una presenza cinese diretta sempre più concreta, fatta anche della sua moneta nazionale. Non a caso l'avanzata del renmimbi in Europa è stata agevolata anche dalla volontà dei principali Paesi europei di favorire lo sviluppo di un mercato che faciliti gli interessi commerciali delle loro imprese.

Dove porterà tutto questo? Covid e il forte rallentamento delle economie hanno certamente inciso sulla tabella di marcia di questa espansione. Ma non l'hanno modificata e vanificata. E un nuovo modello di globalizzazione che si va affermando. Non solo per le modalità utilizzate ma anche per il suo principale protagonista.

Titolo: Finanza e potere lungo le Nuove Vie della Seta



Autore: Alessia Amighini

Editore: Università Bocconi Editore

Pagine: 191

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione

@Aures Facebook