OCSE: frena la crescita del PIL nel quarto trimestre del 2020

Tra le principali sette economie, il calo del PIL è stato compreso tra -3,5% negli Stati Uniti e -9,9% nel Regno Unito. Notevoli cali del PIL si sono registrati anche in Francia (-8,2%) e in Italia (-8,9%).

Il nostro Paese si piazza agli ultimi posti della classifica e per il 2021 si prospetta una situazione di protratta difficoltà, con la fine del blocco dei licenziamenti, che andrà ad impattare duramente anche sul tasso di disoccupazione.

Ci vorranno misure imponenti per invertire la tendenza, come un grande piano di opere pubbliche e di riammodernamento delle infrastrutture, che potrebbero far da volano per la crescita del Pil. Il problema sarà la volontà politica delle scelte di indirizzamento. Riuscirà il governo Draghi nell'impresa?



Oscar Leoni