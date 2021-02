Andrea Di Carlo (EUIPO): investire nella proprietÃ  industriale aumenta fatturati e stipendi

Inoltre, un'altra conclusione molto significativa di questo nuovo studio è che le aziende che possiedono diritti PI pagano stipendi più alti. Nello specifico, queste aziende pagano, in media, il 19% in più delle aziende che non possiedono questi diritti. L'effetto più chiaro è associato al possesso di brevetti (53%), ma è anche rilevante nel caso di disegni (30%) e marchi (17%).

Qual è la situazione dei DPI in Italia e ci sono differenze tra i dati italiani e quelli internazionali?

Secondo lo studio, la maggior parte delle aziende in Europa non possiede alcun diritto di proprietà industriale. Solo l'8,8% delle aziende ha registrato i propri diritti.

In Italia, dove un totale di 11.000 aziende italiane faceva parte del campione analizzato, le cifre rivelano che solo il 4% di queste aziende possiede almeno un diritto di proprietà industriale, inteso come marchio, design o brevetto. Di questi tre diritti, i marchi sono il diritto più protetto in Italia.



Queste basse percentuali di aziende che proteggono la loro PI, in generale in Europa e in particolare nel caso dell'Italia, indicano che c'è ancora molto lavoro da fare in termini di sensibilizzazione sull'importanza della PI e sul suo valore per le aziende. EUIPO si sforza per far conoscere i benefici associati ai diritti di proprietà intellettuale attraverso la pubblicazione di tali studi da parte del nostro Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

Avete notato diversità tra grandi imprese e PMI?

La differenza tra le grandi aziende e quelle che conosciamo come piccole e medie imprese (PMI) è un altro degli aspetti analizzati nello studio. Mentre in Europa quasi sei grandi aziende su dieci possiedono diritti di proprietà industriale, solo l'8,7% delle PMI europee possiede brevetti, disegni o marchi. Le grandi aziende tendono a proteggere di più la loro PI.



Nel caso dell'Italia, solo il 4% delle PMI possiede uno dei tre diritti di PI, una cifra leggermente inferiore alla media europea. Vale la pena notare che le PMI rappresentano la grande maggioranza delle aziende analizzate in questo studio e, di fatto, costituiscono il 99% del tessuto imprenditoriale in Europa.

Ci sono diversi fattori che contribuiscono a questa situazione. Oltre alla mancanza di consapevolezza dei diritti di proprietà industriale tra le PMI, c'è spesso la percezione che le procedure di registrazione siano complesse e costose. Per combattere questa percezione e aiutare le PMI, abbiamo lanciato un programma di misure specificamente mirate a facilitare l'accesso ai DPI per le PMI in tutta Europa. Il programma, chiamato "Ideas Powered for Business", mira principalmente a sostenere le PMI in questi tempi difficili di crisi che stiamo attraversando e ad aiutarle a rendere le loro aziende più dinamiche e ad ottenere il massimo rendimento.



Queste misure includono un fondo di 20 milioni di euro per sovvenzionare sia i servizi di consulenza o pre-diagnosi nei diritti di proprietà industriale, sia una parte significativa delle tasse associate alle domande di marchi e disegni a livello nazionale, regionale o comunitario. Ogni PMI può essere rimborsata fino a 1.500 euro. L'iniziativa è sostenuta dalla Commissione Europea ed è stata lanciata in collaborazione con gli uffici di proprietà intellettuale e industriale dell'UE. L'accoglienza di questa iniziativa è stata molto positiva, con un primo periodo di applicazione che è stato aperto durante il mese di gennaio e ha ricevuto circa 1.200 domande da tutta Europa. Il prossimo periodo di applicazione si aprirà a marzo, seguito da altre tre opportunità a maggio, luglio e settembre 2021.

Nello studio si parla di "potenziale inutilizzato per le PMI", In che cosa consiste e perché?



C'è un altro fatto molto significativo in questo studio: confrontando le PMI che possiedono diritti di PI con quelle che non li possiedono, abbiamo scoperto che quelle che possiedono questi diritti hanno un reddito per dipendente superiore del 68% rispetto a quelle che non li possiedono. In altre parole, il ritorno economico ottenuto dalle PMI che investono nella PI è molto più alto di quelle che non lo fanno.

Possiamo dire che quanto più forte o meglio protetto è il portafoglio di diritti di PI di un'azienda, tanto migliore tenderà ad essere il suo rendimento economico e, quindi, sarà anche meglio preparato ad affrontare un'eventuale crisi, il che è particolarmente rilevante nel contesto attuale.

L'EUIPO incoraggia tutte le PMI europee a proteggere i loro diritti di proprietà industriale e a fare domanda per le sovvenzioni che abbiamo lanciato e che sono disponibili sul nostro sito web. Si tratta di un sostegno finanziario diretto e di una consulenza personalizzata sulla proprietà industriale. È un'eccellente opportunità per le PMI e un'iniziativa pionieristica, che non è mai stata lanciata prima a livello dell'UE, e sebbene fosse già stata pianificata prima della pandemia, la sua realizzazione è stata accelerata dall'attuale crisi economica e sanitaria.



Quali sono i settori a più alta densità di DPI? Ci sono stati cambiamenti nel tempo? E cosa prevedete per il futuro?

Lo studio analizza il ruolo dei diritti di PI attraverso un ampio campione rappresentativo di più di 127.000 aziende europee, in tutti i settori economici. In linea di principio, i diritti di proprietà industriale possono avere un effetto positivo su qualsiasi settore, ma, secondo lo studio, potremmo dire che alcuni settori sono più "consapevoli" di altri quando si tratta di proteggere la loro PI. La percentuale maggiore di proprietari di PI proviene dal settore dell'informazione e della comunicazione (il 18% delle aziende di questo settore possiede diritti di PI), seguito dal settore manifatturiero (14%), da altre attività di servizi (14%) e dal settore scientifico e tecnico (13%).



È molto rilevante che il settore dell'informazione e della comunicazione, chiamato anche ICT, sia in cima a questa lista. I settori che potrebbero essere considerati più innovativi sono quelli che, a loro volta, proteggono di più la loro PI. Il percorso dell'innovazione va di pari passo con quello della proprietà industriale e le aziende che si impegnano in nuove idee e le proteggono saranno meglio posizionate e otterranno maggiori benefici a medio e lungo termine.

La Brexit avrà qualche effetto per i DPI?

All'EUIPO abbiamo lavorato per garantire che la transizione alla Brexit in termini di proprietà industriale e, più specificamente, la registrazione di marchi e disegni comunitari, fosse il più ordinata possibile, seguendo le linee guida della Commissione Europea. È ancora presto per valutarne l'impatto, ma siamo un Ufficio con una importante focalizzazione globale, che coopera non solo all'interno dell'UE con uffici di PI nazionali e regionali, ma anche a livello internazionale con regioni e paesi terzi.



Inoltre, riceviamo richieste di marchi e design praticamente da ogni paese del mondo. Per quanto riguarda i numeri delle domande ricevute nel 2020, possiamo dire che il volume delle domande è rimasto in aumento. Mentre nei primi mesi della pandemia le domande erano in calo, i dati alla fine del 2020 mostrano che abbiamo ricevuto il 10% in più di domande di registrazione di marchio, raggiungendo 176.987 domande, con un forte aumento delle domande dalla Cina, e un aumento del 3,6% per le domande di registrazione di disegni e modelli (rispetto al 2019).