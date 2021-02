SarÃ  eterogenea la ripresa globale post pandemia

Una ripresa economica eterogenea

Coface ha messo in luce tre fattori che potrebbero orientare l'andamento economico internazionale. Il primo sono le forti disparità tra Paesi. Mentre la performance della Cina e delle altre economie asiatiche (per esempio Taiwan, la cui valutazione rischio Paese migliora) rafforza la crescita globale, le principali economie avanzate non ritorneranno ai livelli di PIL pre-crisi quest'anno. E tra queste, i Paesi fortemente dipendenti dalle attività di servizi (come Spagna e Regno Unito) o quelli in ritardo con la campagna di vaccinazione impiegheranno più tempo per la ripresa.

Il secondo riguarda le disparità settoriali. Tra i 23 miglioramenti delle valutazioni settoriali di quest'anno, quasi la metà è attribuibile al settore automobilistico, la cui crescita ha sorpreso positivamente nella seconda metà del 2020, seguito da costruzioni e chimica. Molte attività di servizi risulteranno inevitabilmente indebolite dalla pandemia nel lungo periodo: il settore dei trasporti è il più colpito, con 9 declassamenti delle valutazioni di rischio settoriale.



A questi si aggiungono le crescenti disuguaglianze di reddito nei Paesi. Rispetto al resto della popolazione, la perdita di posti di lavoro ha colpito maggiormente i lavoratori meno qualificati, i giovani e le donne, queste categorie sono particolarmente presenti nelle attività di servizi più penalizzate. Inoltre, come le precedenti epidemie del 21° secolo insegnano, questo aumento di disparità di reddito durerà a lungo e porterà a maggiori tensioni sociali, che si verificheranno, in media, un anno dopo l'attuale pandemia.

"L'ultimo trimestre del 2020 evidenzia una ripresa eterogenea trascinata dalla Cina e dai Paesi asiatici, non tutte le principali economie avanzate però torneranno ai livelli di PIL pre-crisi nel 2021", sottolinea Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. "Se da una parte arrivano segnali positivi da settori come quello automobilistico, chimico o da costruzioni, dall'altra parte la difficoltà del settore dei servizi potrebbe rallentare la ripresa di Paesi dipendenti da questi, come Spagna e Regno Unito. Una rapida campagna di vaccinazione risulta quindi fondamentale, anche in Italia, per evitare gli 'stop and go' di aperture-chiusure che danneggiano fortemente le economie già indebolite da molti mesi di pandemia".