Fusioni e acquisizioni: segnali positivi per il 2021. Anche per l'Italia

Se guardiamo al mercato italiano, nel 2020 si registra un significativo calo nei volumi (-22%), ma un incremento del valore (oltre 70 mld di dollari) guidato da una marcata accelerazione dell'ultimo trimestre con le operazioni Nexi/Nets (7,4 mln), Nexi/SIA (5,3 mln), CVC/Advent/FSI - Serie A (2,0 mld), Moncler/Stone Island (1,5 mld), il cui completamento è atteso nella prima metà del 2021. A livello di settore, l'unico con un incremento di attività M&A sia a volumi che a valore è risultato il TMT (25 mld di deal value nel 2020, +317%, operazioni KKR/Telecom, Macquarie/Open Fiber, Bain/Engineering), seguito solo a valore dal Consumer (8,5 mld, +181% spinto dalle operazioni Permira/Golden Goose e Moncler/Stone Island), e dai Financial Services (28 mld, +75%, Nexi/Nets, Nexi/SIA, CDP Euronext/Borsa Italiana).



Secondo un'analisi di Studio Temporary Manager (STM), tra i settori quello dei servizi finanziari è stato il più performante con 14 mld di euro, pari a oltre il 35% del totale delle operazioni in Italia. E per il 2021 si stima una crescita del valore delle aggregazioni del +92%, raggiungendo i 75 mld di euro di controvalore.

"Un risultato che tiene conto anche delle attese di consolidamento che coinvolgono alcuni importanti istituti di credito e del ritorno in Italia di grandi player dall'estero", commenta Giuseppe Capriuolo, responsabile della divisione M&A e Finanza di STM. "La sola fusione tra FCA e PSA, che ha dato vita al quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi, Stellantis, ha un controvalore complessivo di oltre 22 mld di euro".

A spingere ulteriormente gli investimenti nel 2021-2022, che potrebbero superare i 70 mld di euro (+10% sul precedente biennio), sarà sicuramente l'ampia liquidità disponibile nel sistema non solo per il "dry powder" dei fondi (cioè l'ammontare raccolto e non ancora investito), ma anche per un crescente accantonamento di liquidità occorso a livello globale da parte delle famiglie e delle imprese, che in un clima di perdurante incertezza e di limitazioni agli spostamenti, hanno ridotto investimenti e consumi.



Crescono i movimenti con SPAC

Tornando al panorama internazionale, le operazioni di IPO, anche tramite SPAC, possono costituire un'alternativa interessante di exit per i fondi o di finanziamento per le aziende, soprattutto nei mercati e settori dove la ripresa sarà più veloce. Nel secondo semestre 2020, circa 1000 IPO a livello globale hanno catalizzato oltre 250 mld di dollari di liquidità, con un aumento nell'utilizzo delle SPAC sul mercato americano (circa il 50% delle IPO realizzate su questo mercato nel 2020 per un controvalore di 70 mld sono avvenute tramite SPAC).

Secondo l'analisi di PwC si prevede un crescente utilizzo di questo strumento anche nel 2021, in particolare sui settori di investimento più innovativi (veicoli elettrici, tecnologia, healthcare). Gli investitori istituzionali, i fondi di private equity, i board delle aziende daranno inoltre una crescente importanza, in ambito M&A, agli aspetti collegati ad ambiente, rispetto sociale, governance, con conseguenti riflessi nell'allocazione generale degli investimenti. Questo implica considerazioni su fonti di energia utilizzate, sostenibilità della filiera, diversity, sicurezza, privacy. Gli aspetti ESG sono diventati una chiara determinante delle decisioni di investimento in tutti i settori e per tutte le tipologie di investitori ed una opportunità di creazione di valore, accanto a quelle più tradizionali di efficienza produttiva, commerciale e finanziaria.



"I fondamentali per realizzare un'operazione di M&A di successo non sono tuttavia cambiati: sviluppare una strategia chiara e precisa, identificare i target che corrispondono a questa e instaurare relazioni con le persone che li gestiscono sono gli elementi chiave per accelerare la fase di "execution", battere la concorrenza sul tempo e creare valore nel medio termine, mitigando i rischi insiti nella maggiore velocità richiesta da questo tipo di processi", conclude Pettenò.