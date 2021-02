Lavoro: il giusto mix tra le generazioni genera il successo

Angelo Zamboni (Jobtech): Generazione Z più flessibile ma insicura, Millennials più metodici e amanti della vita in team. Ci vuole un bilanciamento tra hard e soft skill

I dati più recenti rilasciati dall'Istat sul lavoro preoccupano non poco, non tanto per l'altissima percentuale di disoccupazione giovanile e femminile, ma anche perché sono destinati a peggiorare disastrosamente quando finirà il blocco dei licenziamenti, che non potrà esser prorogato all'infinito.

Eppure, tra tante aziende in crisi, ci sono molte realtà che invece cercano lavoratori. E' del tutto evidente quindi come sia necessario mettere in contatto la domanda con l'offerta di personale, che c'è e va supportata. Serve, in particolare, trovare il dipendente giusto considerando non solo l'esperienza ma anche la personalità. Tenendo poi conto delle peculiarità che il lavoro distribuito renderà sempre più consolidate.