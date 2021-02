Cybersecurity: imprese italiane sempre piÃ¹ sotto attacco

Cybersecurity: imprese italiane sempre più sotto attacco

Nell'anno dell'emergenza sanitaria il mercato ha retto: il 40% delle grandi imprese ha aumentato il budget in cybersecurity (51% nel 2019), il 19% lo ha ridotto (2% l'anno prima)

"Il 2020 è stata una vera e propria odissea, con un aumento senza precedenti degli attacchi informatici, la necessità di riorganizzarsi per gestire l'improvviso boom dello smartworking e la razionalizzazione del budget a disposizione per affrontare le sfide di sicurezza a causa del grave impatto economico della pandemia", afferma Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano. "Nonostante il contesto negativo, il mercato non ha smesso di crescere e la maggior parte delle imprese ha colto l'occasione per investire, rinnovarsi e aumentare la sensibilità dei dipendenti sul tema. La cybersecurity può essere la chiave per evolvere e gestire i cambiamenti in atto, ma deve essere gestita in modo più maturo e strategico".