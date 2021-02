La gestione degli accessi keyless Ã¨ semplice da usare

Gli utenti hanno bisogno solo dell'app, 2N Mobile Key, che trasforma lo smartphone in una carta di accesso. I dipendenti possono quindi aprire la porta premendo un pulsante nell'applicazione o semplicemente toccando il lettore. Inoltre, il nuovo sistema può offrire un accesso speciale anche a dipendenti part-time, visitatori e addetti alle pulizie.

Agli ingressi principali sono stati selezionati i citofoni 2N IP Verso, in modo che la reception possa comunicare a distanza con i visitatori tramite i citofoni e quindi aprire loro la porta.

Il cuore del sistema è stato realizzato con la soluzione 2N Access Commander. Attraverso l'interfaccia grafica possono essere impostate le autorizzazioni di accesso e le funzioni specifiche in blocco, come ad esempio a chi ha accesso a determinate porte o zone.

I principali vantaggi

1. Tecnologia Bluetooth: la concessionaria di auto di lusso ha acquisito un moderno sistema di accesso dal design elegante, che si basa sulla più recente tecnologia Bluetooth di 2N. Si distingue soprattutto per affidabilità, velocità e sicurezza.



2. Accesso comodo e sicuro: i dipendenti utilizzano il proprio smartphone per entrare nei singoli edifici. Una volta che il dispositivo mobile è sincronizzato, passano davanti al lettore Bluetooth alla porta (il cellulare può anche rimanere in tasca). Gli addetti alla reception possono monitorare a distanza gli ingressi principali, controllare i visitatori e quindi aprire la porta.

3. Gestione del sistema: la gestione e la configurazione dell'intero sistema sono garantite da 2N Access Commander. Attraverso l'interfaccia grafica, è possibile impostare in blocco le autorizzazioni di accesso e le funzioni specifiche.

"Tra le nostre esigenze chiave per il nuovo sistema di accesso non c'erano solo il design e l'affidabilità, ma anche la comodità per i nostri dipendenti. In passato, abbiamo avuto problemi con la perdita delle carte di accesso, quindi cercavamo una soluzione che eliminasse questo rischio. Ecco perché abbiamo scelto la soluzione 2N che ci permette di passare a un sistema completamente nuovo basato sulla tecnologia Bluetooth. L'utilizzo di un telefono cellulare come mezzo di identificazione per entrare nei singoli edifici è davvero unico", ha dichiarato Karel Stolejda, CEO e proprietario di Albion Cars.



"Siamo molto felici di essere stati scelti da Albion Cars per questa concessionaria Jaguar Land Rover. Jaguar e Land Rover sono marchi iconici e 2N condivide il loro impegno per l'innovazione tecnologica, il design di alta qualità e l'affidabilità. La soluzione mobile che implementeremo per Albion Cars aggiungerà un reale valore commerciale", ha aggiunto Gareth Robinson, Product Manager di 2N.