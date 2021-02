MG Motors diventa sponsor della Copa Sudamericana

L'azienda inglese deterrà inoltre i diritti di associazione con il premio Coach of the Year della competizione.

Gli altri cinque attuali sponsor della Sudamericana sono marchi che detengono anche i diritti per la Copa Libertadores, come Banco Santander e Bridgestone.

Nella categoria automobili, Ford, sponsor anche della Libertadores, non ha esteso i propri diritti alla Sudamericana, lasciando il posto a MG.

E' stata MG Motors ad avviare inizialmente la trattativa mentre cercava di sviluppare la sua presenza in Sud America attraverso un maggiore coinvolgimento nella sponsorizzazione sportiva nella regione.

La società ha già accordi di sponsorizzazione con club cileni ed è pronta a rafforzare ulteriormente questa presenza nel continente.

MG Motors stata particolarmente attratta dalla Copa Sudamericana perché ha raggiunto vaste aree del Sud America, con le squadre delle città più grandi che spesso si classificano più in alto nei rispettivi campionati e quindi competono nella Copa Libertadores, la competizione per club di punta di Conmebol.



Costruire lo status della Sudamericana come proposta di sponsorizzazione a sé stante è stato un obiettivo commerciale per FC Diez Media e Conmebol e altri sponsor potranno aggiungersi a breve.

A partire dalla stagione 2021, la competizione passerà da un totale di 105 partite a 157, con le squadre eliminate dalla Copa Libertadores che si uniranno alla competizione nella fase a gironi e agli ottavi. Più o meno come il passaggio all'Europa League delle terze classificate nella fase a gironi della Champions League.

L'agenzia IMG e la società di media digitali Perform hanno costituito FC Diez Media nel 2018, una joint venture che si è costituita per assistere Conmebol sui diritti commerciali delle sue competizioni per club dopo che IMG e Perform hanno vinto i diritti commerciali dal 2019 al 2022. Quest'accordo è stato valutato a una media di 350 milioni di dollari (291 milioni di euro) all'anno in garanzie.









