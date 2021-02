Marketing: la sfida Ã¨ la trasformazione del commercio al dettaglio verso l'omnichannel, che passa da un'alleanza tra fisico e digitale

Sebbene abbiamo assistito a un'accelerazione dello shopping online durante il lockdown, il negozio fisico è ancora il luogo di acquisto preferito per il 78% dei consumatori italiani, secondo un'indagine condotta da Euromonitor. Tuttavia, i clienti vogliono anche fare acquisti vicino a casa e sono alla ricerca di un'esperienza di qualità e senza complicazioni.

Il 2021 sarà quindi contrassegnato da una nuova tendenza legata all'obiettivo di riportare i consumatori nei negozi: la creazione di esperienze uniche che riducano l'attrito in ogni parte del processo di acquisto (pagamenti contactless, negozi senza contanti, programmazione di appuntamenti per evitare grandi folle, Click & Collect, etc.).

Quindi, il negozio ideale sarà uno spazio in cui il cliente cerca esperienze, pur non avendo un'intenzione di acquisto definita. L'intelligenza artificiale, la robotica, la realtà virtuale o aumentata e persino il 5G saranno gli strumenti che consentiranno ai rivenditori di dare vita alle esperienze di acquisto in negozio.

Il trionfo del retail etico e sostenibile

Sebbene questa tendenza stia prendendo piede da diversi anni, il 2020 ha segnato una vera svolta in termini di attenzione alla sostenibilità ambientale. "Abbiamo notato di recente che molti rivenditori si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di carbonio, nel tentativo di affrontare l'elevato livello di preoccupazione dei consumatori per le questioni ambientali", spiega Martin.

Secondo i dati dell'ultimo report del Capgemini Research Institute, il 79% dei consumatori modifica le proprie preferenze di acquisto in base a criteri come responsabilità sociale, inclusività e impatto ambientale.

Pertanto, i rivenditori che sono in grado di garantire una comunicazione trasparente e svolgere operazioni più sostenibili in materia di ambiente e commercio etico si danno un vantaggio nel fidelizzare i clienti e guadagnarne la fiducia a lungo termine.

Una visione incentrata sul cliente

Nel 2021 i brand che trionferanno in questa crisi saranno quelli che integrano le nuove tecnologie come mezzo per ottenere una profonda conoscenza del cliente in tempo reale (visione a 360º). Infatti, l'intelligenza artificiale basata su algoritmi di machine learning e big data sta ridefinendo radicalmente il marketing tradizionale consentendo la personalizzazione dei messaggi pubblicitari.

Oggi più che mai, i rivenditori che hanno il vantaggio di enormi quantità di dati a loro disposizione possono anticipare il comportamento di acquisto dei consumatori al fine di aumentare le loro vendite, offrendo il prodotto giusto, al momento giusto, a una specifica tipologia di consumatore.

Nel 2021, queste quattro tendenze caratterizzeranno le strategie di go-to-market del settore retail, a fronte di un mercato e soprattutto di un consumatore sempre più adattabile ai cambiamenti, e di fronte a una situazione in continuo cambiamento.