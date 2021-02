Se comanda l'ignoranza - Recensione di Sotto il segno dell'ignoranza di Paolo Iacci

Lo scritto di Iacci descrive in modo spietato e senza alcuna remora ciò che in 20anni ci ha portato al trionfo e alla glorificazione dell'ignoranza, al distruggere ed emarginare chi, per i suoi metodi e meriti, possa essere riconosciuto come una persona competente.

Un viaggio che mette a nudo quanto povero sia il nostro Paese, quali responsabilità tutti noi abbiamo, chi più chi meno, nell'aver assecondato una rivoluzione strisciante che ci ha portato allo spettacolo cui assistiamo. Non solo, ed è di per sé molta grave e imbarazzante della politica, ma anche della scuola, della famiglia e dell'economia. Per non dimenticare l'informazione.

Come spiega l'autore, "la competenza pare aver abdicato a favore dell'ignoranza che, anche grazie agli strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla rete, si è conquistata un'inedita capacità di «farsi sentire». Approfittando della volontà di cambiamento che spira nel Paese, questa tendenza è riuscita a farsi largo tra la classe dirigente e nel confronto pubblico: in politica così come nei media l'astio verso i tecnici e gli esperti, ormai culturalmente dominante, impedisce spesso l'espressione libera e pacata del pensiero meritocratico. Una volta l'ignoranza era causa di vergogna, mentre ora viene ostentata come motivo di vanto, sinonimo di schiettezza, onestà e vicinanza ai problemi della gente, e chi difende il merito e crede che la competenza sia un elemento fondamentale per coprire posizioni di vertice è messo sotto attacco".