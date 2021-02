I CEO hanno fiducia nel personale aziendale e tengono al benessere dei dipendenti

- Diversity: solo il 17% dei CEO intervistati ha classificato la diversità e l'inclusione tra i criteri organizzativi più importanti per coinvolgere i dipendenti. Sopra la media i CEO italiani, con il 24%.

Inoltre, il 54% dei CEO italiani ha come priorità il benessere dei dipendenti. Nel 2020 il 66% ha potenziato lo smartworking.

Soluzioni tecnologiche scalabili e flessibili

Lo studio ha anche rivelato che la maggioranza dei CEO intervistati crede nel potenziale offerto dalla tecnologia, quale fattore chiave in grado di influire positivamente sul business negli anni a venire, soprattutto dopo un 2020 particolarmente complesso.

Cloud, AI e IoT sono considerati da tutti i CEO le tecnologie capaci di avvantaggiare le proprie organizzazioni. Anche i CEO italiani mostrano apprezzamento verso queste tecnologie: IoT 79%, Cloud 73%, AI 48%. Tuttavia, più del doppio dei CEO più performanti sono convinti che la sfida principale attualmente sia costituita dalle fondamenta tecnologiche alla base del business.

Crescente importanza delle partnership

Secondo lo studio IBV, i CEO di maggior successo ripongono grande fiducia nelle partnership: il 63% di essi ritiene che la collaborazione in ottica di ecosistema possa influire positivamente sulle performance aziendali, contro la metà dei CEO meno performanti. Poter contare su una rete di partner, inoltre, permette a ciascuna organizzazione di esprimere al meglio le proprie competenze e capacità, favorisce il confronto e dà impulso all'innovazione.

IBM evidenzia che con il crescere della consapevolezza dei CEO su come le loro organizzazioni possano contribuire ad affrontare sfide globali, come il cambiamento climatico, gli ecosistemi saranno in grado di svolgere un ruolo determinante nel generare una trasformazione nel lungo termine.

Lo Studio IBV include anche alcuni consigli su come in questo momento si possa cogliere l'opportunità di focalizzarsi su ciò che può essere essenziale per il successo: scegliere piattaforme tecnologiche flessibili e scalabili come l'open hybrid cloud, investire nel benessere delle risorse, stringere partnership e adottare un approccio di open innovation.