I Paesi e settori che offrono maggiori chance commerciali

C'è spazio anche per stimoli monetari, ma poiché l'attività economica sta riprendendo relativamente rapidamente, questa opzione non è stata ancora utilizzata. E' stato uno dei pochi Paesi che è riuscito a evitare la recessione nel 2020, e si prevede che la crescita del PIL acceleri al 7,7% nel 2021. È stato uno dei punti luminosi della regione per un po', essendo uno dei più in rapida crescita tra le economie dell'ASEAN e un outperformer regionale per le esportazioni.

Il Vietnam è una destinazione attraente per le aziende che vogliono trasferire la produzione poco qualificata fuori dalla Cina. Oltre ai bassi costi salariali, il Paese beneficia della sua partecipazione a diversi accordi commerciali (compresi i recenti accordi commerciali UE-Vietnam e Regno Unito-Vietnam) e politiche a favore degli investimenti diretti esteri in entrata. La facilità di fare affari, per la quale il Vietnam tradizionalmente si classificava relativamente scarso, sta migliorando.



Dopo un 2020 difficile, il settore dei trasporti e della logistica ha di nuovo un forte potenziale di crescita nel 2021, poiché la domanda globale è in ripresa. Il settore tessile beneficerà di una domanda globale più forte e di accordi di libero scambio conclusi di recente con l'UE e il Regno Unito. La robusta espansione economica e il basso tasso di disoccupazione sostengono la crescita dei salari nel medio termine. Un consumo privato più elevato offre opportunità particolarmente interessanti per le imprese. La vendita al dettaglio e dei beni di consumo del settore è probabile che sia uno dei principali beneficiari, con una crescita del commercio al dettaglio valore atteso aggiunto del 8,8% nel 2021.

È probabile che la forte crescita degli investimenti nell'edilizia e nel settore immobiliare aiuti il settore delle costruzioni. Potrebbe esserci una battuta d'arresto nel settore immobiliare turistico, che negli anni precedenti ha attratto un forte capitale di investimenti nazionali ed esteri, ma l'edilizia residenziale continuerà a funzionare bene. Si prevede che il valore aggiunto delle costruzioni aumenterà del 6,7% nel 2021. Dopo il calo della crescita nel 2020, anche la crescita del valore aggiunto per l'agricoltura dovrebbe riprendersi nel 2021. La domanda di pesticidi e fertilizzanti aumenterà per sostenere la maggiore produzione agricola.



Tra i Paesi dell'Africa sub-sahariana, il Senegal conferma la buona tenuta del sistema economico anche durante la pandemia, presupposto fondamentale per una previsione di crescita del PIL di quasi il 6% nel 2021.

Le politiche si concentreranno sull'affrontare le ricadute della pandemia sostenendo nel contempo un'agenda ampiamente favorevole alle imprese. Il Paese ha sviluppato un piano di risposta nazionale per affrontare le ricadute della pandemia, che costa circa il 7% del PIL. La crescita nei prossimi anni sarà guidata dalla costruzione di progetti di idrocarburi e da nuove esplorazioni ed espansioni nel settore dei minerali, in particolare l'oro. La crescita sarà ulteriormente supportata dai principali giacimenti di petrolio e gas che dovrebbero entrare in funzione nel 2023-25, anche se potrebbero esserci ritardi a causa della pandemia. Il governo continuerà anche a guidare i lavori pubblici per migliorare le infrastrutture del Paese (in particolare la rete di trasporto e l'alimentazione elettrica). Il governo ha adottato un piano di sviluppo per il Paese, il cosiddetto Plan Sénégal Emergent (PSE), che sta entrando nella sua seconda fase nel 2019-23.



I settori che offrono buone opportunità di investimento sono ovviamente oil & gas e infrastrutture. La seconda fase del PSE si concentrerà sul miglioramento della produttività, sulla costruzione di strade rurali e ferroviarie e sull'elettrificazione dei villaggi. Inoltre, il governo senegalese sta pianificando grandi investimenti nell'energia (cioè parchi eolici e centrali solari) e nello sviluppo del settore minerario, in particolare l'oro. Tutto ciò creerà importanti opportunità a lungo termine per gli esportatori (di beni capitali in particolare), ma anche per i fornitori di servizi di trasporto, stoccaggio e logistica.

Completa il quadro delineato da Atradius il Cile, la cui economia, nonostante gli impatti negativi del COVID-19, si attesterà su un circa 5% di crescita del PIL quest'anno, grazie in particolare alla forza trainante dei settori agricolo, imballaggi e farmaceutico. Per i primi due, cresce la domanda di macchinari e tecnologie legate al settore, così come è in fermento la domanda interna per il settore farmaceutico con conseguenti opportunità di sbocco sul mercato cileno per gli esportatori internazionali del settore.