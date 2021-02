Pensa al cliente, non alla vendita: ecco i trend della nuova customer experience 2021

- Architettura tecnologica digitale abilitata: le imprese connesse hanno la capacità di progettare, ingegnerizzare, abilitare e gestire servizi digitali intelligenti, tecnologie e piattaforme per mantenere in modo agile, conveniente e scalabile le promesse ai clienti. Questo approccio tecnologico flessibile e agile, tuttavia, va in due direzioni. Nel 2021 ci si aspetta che sempre più organizzazioni sviluppino soluzioni sicure, scalabili e convenienti che non solo sostengano gli obiettivi della customer experience, ma che supportino, abilitino e potenzino anche i loro dipendenti e partner.

- L'online sarà ancor più diffuso: la pandemia ha certamente amplificato e accelerato lo spostamento verso l'eCommerce. Con la maggior parte delle aziende che hanno diminuito la presenza fisica (almeno temporaneamente) durante la pandemia globale, i consumatori sono stati costretti a spostarsi online, con una conseguente crescita di ordini online e un boom di nuovi clienti anche nella fascia di età superiore ai 65 anni, che storicamente era stata la meno propensa ad acquistare online o a ordinare con i servizi di delivery.



L'uso dei chatbot e dei social media è stata una delle rivelazioni del 2020. Con un numero sempre crescente di consumatori che utilizzerà piattaforme di social media, webchat, app di messaggeria e chat SMS come mezzo principale per raggiungere i brand, nel 2021 i team dedicati alla customer experience devono dotarsi degli strumenti corretti per gestire questo cambiamento.

- Fiducia ed etica = grande successo: mentre la fiducia è alla base dell'impulso commerciale tra clienti e brand, integrità e fiducia sono intrinsecamente legate. L'integrità è il modo in cui l'organizzazione pensa e si comporta, e la fiducia è quello che ottiene come risultato dai propri clienti.

Durante i lockdown, i consumatori sono diventati più consapevoli dei comportamenti ambientali e aziendali. Sono più attenti a come i brand si comportano quando si ha a che fare con l'ambiente e a come riconoscono i loro obblighi sociali nei confronti di clienti e dipendenti - e questo trend si intensificherà ancora di più con l'avvicinarsi di eventi e momenti particolari, come la Climate Change Conferance del 2021 (COP26) che si terrà nel Regno Unito.



La pandemia ha alterato significativamente il comportamento dei consumatori negli ultimi 12 mesi e questi cambiamenti hanno a loro volta prodotto effetti a catena sui modi in cui le organizzazioni hanno dovuto cambiare e operare nel 2020.

Poiché la customer experience assume un ruolo sempre più vitale per i brand nel 2021, avere una tecnologia e strumenti agili e scalabili in tutta l'organizzazione, aiuterà molto i team a gestire questi cambiamenti e sfide a lungo termine.

Anche se non c'è una vera e propria bacchetta magica per ottenere la migliore esperienza del cliente, le organizzazioni che adottano una tecnologia che permette ai team - anche a quelli che lavorano in diversi uffici - di collaborare risultano vincenti. Fornisce ai team che si occupano di customer experience la libertà e la visibilità per muoversi tra i vari canali, e riunisce tutti i dati su un cliente in un unico luogo, saranno nella posizione migliore per fornire un'esperienza più efficiente, personalizzata, unita ed empatica nel 2021.



